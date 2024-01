Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση νίκησε με 2-0 (7-6, 6-3) τη Λέιλα Φερνάντεζ και οδήγησε την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup.

Μετά το νικηφόρο ματς του Στέφανου Τσιτσιπά, η Μαρία Σάκκαρη έκανε το 2-0 απέναντι στον Καναδά και ταυτόχρονα έδωσε την πρόκριση στη χώρα μας.

Sakkari Shines 🤩@mariasakkari defeats Fernandez 7-6 6-3 to hand Greece the tie over Canada! 👏#UnitedCup pic.twitter.com/X0lbqFAMAc — Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2024

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη βρέθηκε «με την πλάτη στον τοίχο». Έχανε με 4-5 και 15-40, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ.

Αυτή η ανατροπή ανέβασε την ψυχολογία της Σάκκαρη.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στο δεύτερο σετ να χάνει με 1-3, τελικά το «γύρισε» και πήρε τη νίκη με 6-3.

4 Set Points SAVED 👏@mariasakkari takes the opening set over Fernandez 7-6 after saving 4 set points! 🇬🇷#UnitedCup pic.twitter.com/42eYykNwKE — Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2024

United Cup: Εύκολη νίκη για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του για το 2023 στα μονά και πέτυχε νωρίτερα την πρώτη νίκη της Ελλάδας απέναντι στον Καναδά στο United Cup.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας νίκησε εύκολα με 2-0 (6-2, 6-3) τον Στίβεν Ντίεζ κι έκανε το 1-0 για τη χώρα μας.

No stopping Stef 🛑@steftsitsipas gives Greece a 1-0 lead over Canada with a 6-2 6-3 win over Diez!#UnitedCup pic.twitter.com/YPXkA46LVV — Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2024

Ο Τσιτσιπάς έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς να απειληθεί σε κανένα σημείο του αγώνα.