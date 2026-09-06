Η δεύτερη εβδομάδα του US Open ξεκίνησε με τρεις μεγάλες ανατροπές που άλλαξαν το τοπίο στο αμερικανικό ταμπλό. Ο Τέιλορ Φριτς, η Μάντισον Κις και η Αμάντα Ανισίμοβα έμειναν εκτός συνέχειας, ενώ οι δύο πρώην κατακτήτριες του τροπαίου, Ίγκα Σβιάτεκ και Κόκο Γκοφ, δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης και προχώρησαν κανονικά στον τέταρτο γύρο.

Στο κεντρικό γήπεδο, η έξι φορές νικήτρια σε Grand Slam Σβιάτεκ πέρασε με τον δύσκολο τρόπο απέναντι στην Τσέχα Μαρί Μπουζκόβα, επικρατώντας με δύο τάι μπρέικ, 7-6 (7/3) και 7-6 (7/3). Λίγο αργότερα, η Κόκο Γκοφ έκανε το ίδιο κόντρα στην Ισπανίδα Κριστίνα Μπούτσα, με το 6-3, 6-4 να μη μεταφέρει την πραγματική δυσκολία που αντιμετώπισε στη διάρκεια του αγώνα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr