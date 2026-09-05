Η νίκη της Αρίνα Σαμπαλένκα επί της Καμίλα Ρακίμοβα για τον τρίτο γύρο του Grand Slam στο US Open με 2-0 σετ (6-3, 6-4), πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω των δηλώσεων της για μυρωδιά κάνναβης.

Η Λευκορωσίδα κορυφαία τενίστρια, απευθύνθηκε στη διαιτητή, Εύα Ασδεράκη-Μουρ, ζητώντας να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. «Κάποιος καπνίζει κάνναβη. Μπορείς να κάνεις κάτι; Γιατί η μυρωδιά είναι πολύ έντονη» της είπε.

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