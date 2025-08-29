Μεγάλη είναι η πίεση που νιώθει στη Νέα Υόρκη η Κόκο Γκοφ, αλλά κατάφερε να βγει αλώβητη κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς και να προκριθεί στον τρίτο γύρο του US Open.

H No.3 τενίστρια στον κόσμο λύγισε την ελαφρώς «λαβωμένη» Κροάτισσα με 7-6(5), 6-2 και θα αναμετρηθεί στη φάση των «32» του US Open με τη Μαγκνταλένα Φρεχ.

Αντιμετωπίζοντας μεγάλα προβλήματα στο σερβίς της για άλλη μια φορά (όπως και η Βέκιτς), η νεαρή Αμερικανίδα έβαλε τα κλάματα κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, αλλά και στην on court συνέντευξή της μετά τη λήξη του αγώνα.

.@CocoGauff was emotional after winning her second round match at the US Open 🥹 pic.twitter.com/py1L7eXKm0 — ESPN (@espn) August 29, 2025

Μεταξύ των θεατών ήταν η Σιμόν Μπάιλς, για την οποία η Κόκο μίλησε με μεγάλο θαυμασμό και ανέφερε ότι είναι ένα από τα μεγάλα είδωλα της.

Coco Gauff in tears after getting broken at 4-4 in the 1st set against Donna Vekic at the U.S. Open. Tough scenes… pic.twitter.com/s79HEqiSV0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

Σε ό,τι αφορά το ανδρικό ταμπλό, ακάθεκτος συνεχίζει ο φιναλίστ του 2020 Σάσα Ζβέρεφ, που μετά το 6-4, 6-4, 6-4 επί του Τζέικομπ Φέρνλι θα παίξει με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.