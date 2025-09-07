H Aρίνα Σαμπαλένκα είχε την ψυχραιμία και την εμπειρία απέναντι στην Αμάντα Ανισίμοβα για να φθάσει στh νίκη με 6-3, 7-6 (3) στον τελικό του US Open και να διατηρήσει τα κεκτημένα στη Νέα Υόρκη.

Η 27χρονη Λευκορωσίδα μετά το back to back στο Australian Open, το πέτυχε τώρα και στο US Open απέναντι στην 24χρονη Ανισίμοβα, που στο 2ο σερί τελικό της σε Grand Slam δεν μπόρεσε να δικαιώσει τις προσδοκίες, με βάση όσα έδειξε στην πορεία του τουρνουά.

Aryna Sabalenka won this tournament 💅 pic.twitter.com/GXAydNGRpe — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Η Σαμπαλένκα έφθασε στον 4ο συνολικά Grand Slam τίτλο της καριέρας της πανάξια, σε έναν τελικό με πολλές μεταπτώσεις και των δύο παικτριών και παράλληλα πήρε ρεβάνς για την ήττα της στον ημιτελικό στο Wimbledon.

A tiger doesn’t change its stripes. After repeating in Melbourne, Aryna repeats in New York. pic.twitter.com/84pdU9ypJ5 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025



Η Σαμπαλένκα το 1-0, με τρεις όλους κι όλους winners

Η Σαμπαλένκα «έσβησε» τρία break points στο εναρκτήριο game και στην πρώτη δική της ευκαιρία το πέτυχε, κάνοντας το 2-0. Όμως η Ανισίμοβα είχε άμεση απάντηση, παίζοντας εξαιρετικό τένις, βρήκε το πρώτο δικό της break για το 2-1 κι αμέσως ισοφάρισε σε 2-2. Η Αμερικανίδα δεν έμεινε εκεί, εκμεταλλεύτηκε τον εκνευρισμό της Λευκορωσίδας και με νέο break προσπέρασε.