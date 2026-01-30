Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στη 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA μετά τα αποτελέσματα ΠΑΟΚ (ήττα από τη Λιόν) και Παναθηναϊκού (ισοπαλία με Ρόμα).

