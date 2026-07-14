Τους θριαμβευτές της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Νορβηγίας που έφτασαν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 υποδέχθηκαν στο Όσλο πάνω από 100.000 πολίτες, με τη γιορτή να μεταφέρεται μπροστά στα Βασιλικά Ανάκτορα, όπου τον ρυθμό στα τύμπανα έδινε ο πρίγκιπας Χάακον.

Ο διάδοχος του θρόνου σε μια μοναδική στιγμή των χθεσινών πανηγυρισμών ηγήθηκε της καθιερωμένης τελετουργίας, που έγινε γνωστή στα πέρατα της γης από τον Έρλινγκ Χάαλαντ και τη παρέα του που επέλασαν στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής τον τελευταίο μήνα, του «Viking Row».

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