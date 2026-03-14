Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε στον συναρπαστικό πρώτο ημιτελικό των play off της Volley League ανδρών, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 3-1 σετ στο κατάμεστο κλειστό του Μετς. Με αυτόν τον τρόπο έκανε το 1-0 στις νίκες και ψάχνει ακόμα δύο στη σειρά για να προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Με τον Ράσμους Νίλσεν να «εκτελεί» και τους Πάτρικ Γκάσμαν και Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο να προσφέρουν πολύτιμες βοήθειες σε επίθεση και μπλοκ, οι «πράσινοι» έφεραν το παιχνίδι στο δικό τους τέμπο στο πρώτο και στο τρίτο σετ κι έκαναν μία τρομερή ανατροπή στο τέταρτο σετ (απ’ το 19-22), για να πάρουν την πρώτη νίκη, έχοντας ως μεγάλο «όπλο» το σερβίς (12-4 οι άσσοι).

