Ο Βινίσιους Τζούνιορ ξαναμπήκε στο στόχαστρο, κι αυτή τη φορά για όσα έκανε μετά το τελικό σφύριγμα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 1-0 τη Βιγιαρεάλ στο Μπερναμπέου με γκολ του Γιαν Ντιομαντέ, το πρώτο του με τη φανέλα των Μαδριλένων, όμως το βράδυ σημαδεύτηκε από τα καμώματα του Βινίσιους, που ξεκίνησε από τον πάγκο, μπήκε στο δεύτερο μέρος και βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ του δεν μέτρησε. Ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τον διαιτητή να καλείται από το VAR στο μόνιτορ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr