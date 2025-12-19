Με…λατινοαμερικάνικο ταπεραμέντο, ο αθλητικός δημοσιογράφος του «Αντέννα» Μανώλης Σφακάκης, περιέγραψε το νικητήριο γκολ της ΑΕΚ επί της Κραϊόβα στον χθεσινό αγώνα για το League Phase στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο έμπειρος σπορτκάστερ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του τη στιγμή που ο Λούκα Γιόβιτς στο 90+15΄ με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 3-2 υπέρ της Ένωσης, περιγράφοντας με ένταση και εμφανή ικανοποίηση τη διαμόρφωση του τελικού σκορ.

Δείτε το βίντεο:

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ με γκολ του Ντέρεκ Κουτέσα στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 90+15΄, νίκησε 3-2 την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρότι βρέθηκε πίσω 0-2 και προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League.

Οι Μπαϊαράμ (30΄), Τσικαλντάου (59΄) σημείωσαν τα γκολ της ρουμανικής ομάδας, αλλά ο Βίντα στο 66΄ μείωσε, ο Κουτέσα ισοφάρισε και ο Γιόβιτς τοποθέτησε την Ένωση στην 3η θέση της League Phase.