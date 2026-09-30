Νεκρός από πυρά έπεσε στην πόλη Πλόβντιφ της Βουλγαρίας ο επιχειρηματίας Ιλιάν Φιλίποφ, ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες στον χώρο των μεταφορών και των κατασκευών στη χώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της Μπότεφ Πλόβντιβ δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι περίπου στη 1 τα ξημερώματα έλαβε αναφορά για έναν άνδρα που είχε τραυματιστεί από πυρά σε περιοχή της Πλόβντιβ, με τις αρχές να διαπιστώνουν τον θάνατό του και να ξεκινoύν έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ο Ιλιάν Φιλίποφ ήταν ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PIMK, της μεγαλύτερης εταιρείας μεταφορών στη Βουλγαρία, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου στην Ευρώπη.

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ, ενώ το όνομά του είχε συνδεθεί επίσης με το μεγάλο έργο ανακατασκευής του γηπέδου «Χρίστο Μπότεφ».

Οι βουλγαρικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τη δολοφονία χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για τα κίνητρα της επίθεσης ή για πιθανούς δράστες.

Ανακοίνωση για τον θάνατό του εξέδωσε και ο σύλλογος της πόλης, αναφέροντας:

«Ο Ιλιγιάν Φιλίποφ θα παραμείνει για πάντα μέρος της ιστορίας της Μπότεφ Πλόβντιβ. Η συμβολή του στη διάσωση του συλλόγου το καλοκαίρι του 2025 και η αφοσίωσή του στην «κίτρινη και μαύρη» ιδέα θα μείνουν αξέχαστες σε όλους μας, μέλη της οικογένειάς μας. Το όνομά του θα παραμείνει γραμμένο με χρυσά γράμματα για γενιές, χάρη στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακατασκευής του σταδίου «Χρίστο Μπότεφ», το οποίο μετατράπηκε έτσι στην πιο σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση της Βουλγαρίας. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όλοι στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειάς του, των συγγενών και των φίλων του. Υποκλινόμαστε στη μνήμη του».