Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του 2025 από τους Έλληνες αθλήτικούς συντάκτες.

Κατά την 72η ετήσια γιορτή του ΠΣΑΤ, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ παρέλαβε το βραβείο του, καθώς επικράτησε στη σχετική ψηφοφορία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Στέφανου Ντούσκου, οι οποίοι συμπλήρωσαν την τριάδα.

«Ευχαριστώ πολύ τον ΠΣΑΤ… Θυμάμαι πριν 10 χρόνια αναδείχθηκε ο κορυφαίος ανερχόμενος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου, την οικογένειά μου, γιατί μπορεί βλέπετε εμένα να κάνω επί κοντώ αλλά πίσω υπάρχει μια μεγάλη ομάδα που δουλεύει για εμένα», ανέφερε αρχικά o «Mανόλο», ενώ σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ανέφερε για την προσπάθεια του να ξεπεράσει το 6.15:

«Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος μέρα με την ήμερα, πιστεύω στον εαυτό μου, οι προπονητές μου πιστεύουν σε εμένα, η οικογένειά μου, οπότε εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με όλη την αγάπη που έχω από τους δικούς μου ανθρώπους και από όλο τον κόσμο πιστεύω να καταφέρω να κάνω όμορφα πράγματα. Το σημαντικό είναι να απολαμβάνω την κάθε στιγμή, και ο… ουρανός δεν έχει όρια…».

Στις υπόλοιπες κατηγορίες βραβεύτηκαν:

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χάρης Παυλίδης, ο οποίος οδήγησε την εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών στην κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος (Θοδωρής Βλάχος και Βασίλης Σπανούλης οι άλλοι δύο της πρώτης τριάδας)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ: Ελευθερία Πλευρίτου, παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική υδατοσφαίρισης (η αδελφή της Βασιλική και η Μαρία Πρεβολαράκη στην τριάδα)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ: Εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών, παγκόσμια πρωταθλήτρια 2025 (εθνικη μπάσκετ ανδρών, εθική υδατοσφαίρισης ανδρών)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Νάσος Γκαβέλας, στίβος (Παυλος Λιότσος ταεκβοντό, Αντώνης Τσαπατάκης κολύμβηση)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Δήμητρα Κοροκίδα, ταεκβοντό (Ελένη Νέστορα ταεκβοντό, Λήδα Μαρία Μανθοπούλου στίβος)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Εθνική Κωφών Μπάσκετ Ανδρων (Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Δήμητρα Παπαδοπούλου μπότσια)