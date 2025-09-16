«Βαρύς και ασήκωτος», είναι ο… πόνος των Τούρκων, μετά την ήττα τους στον τελικό του Eurobasket 2025, από την Γερμανία, στον οποίο ήταν σίγουροι ότι θα επικρατήσουν και θα κατακτήσουν την πρώτη θέση στο τουρνουά. Ψάχνοντας λοιπόν τρόπους για να … απαλύνουν την υπάρχουσα αρνητική κατάσταση, στρέφονται κατά των δύο κορυφαίων παικτών του τουρνουά του «δικού μας» Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Γερμανού Ντένις Σρέντερ, τους οποίους κατηγορούν για προκλητικές συμπεριφορές μετά τη λήξη του τελικού της Κυριακής.

Στην πλειονότητα των ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, οι αρνητικές αναφορές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ντένις Σρέντερ δίνουν και παίρνουν.

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της Sabah, και το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

«Αντετοκούνμπο και Ντένις Σρέντερ ξεπέρασαν τα όρια! Άσχημα σχόλια για την τουρκική σημαία…», είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος, με τον υπότιτλο να αναφέρει τα ακόλουθα:

«Μετά τον τελικό, οι Αντετοκούνμπο και Σρέντερ, οι οποίοι αγωνίζονται και οι δύο στο NBA, έκαναν προσβλητικά σχόλια εναντίον του προπονητή Εργκίν Αταμάν και της τουρκικής σημαίας».

Στο ρεπορτάζ του άρθρου αναφέρεται ότι: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε έξαλλος όταν είδε οπαδούς να ανεβάζουν σημαίες της Τουρκίας κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνεδρίας του στο Instagram, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής συνεδρίας του στο Instagram, μετά τον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο, ο Γιάννης βιντεοσκόπησε τον πανηγυρισμό της ομάδας του, αλλά αμέσως μετά έγινε έξαλλος όταν είδε οπαδούς να ανεβάζουν ανεπιθύμητες σημαίες της Τουρκίας στη συνομιλία.

«Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε άσχημα σχόλια για την τουρκική σημαία σε ζωντανή μετάδοση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Έλληνας άσος, ο οποίος ξεπέρασε τα όριά του, έδειξε ασέβεια προς την τουρκική σημαία λέγοντας «… αφαιρέστε την τουρκική σημαία από εδώ, … φύγετε», μετά από σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης», έγραφε το ρεπορτάζ.

Σε ρεπορτάζ, άλλου μέσου της γείτονος χώρας, για τα παραπάνω, αποδόθηκε στον Γιάννη η ακόλουθη φράση.

«Πάρτε τη γαμ… σημαία της Τουρκίας από εδώ», είπε θυμωμένα ο Γιάννης απαντώντας.

Giannis Antetokounmpo, Instagram hesabında yaptığı canlı yayında Türk bayrağı hakkında kullandığı söz: “Take the f***** Turkish flag out here” pic.twitter.com/No8goBU25h — TrendBasket (@TrendBasket) September 15, 2025

Ακολούθως στο ίδιο δημοσίευμα, γίνεται εκτενής αναφορά στον Ντένις Σρέντερ για όσα είπε κατά του Εργκίν Αταμάν, μέσα στο πούλμαν της Γερμανικής αποστολής, πανηγυρίζοντας με τους συμπαίκτες του μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

«Άσχημα λόγια από τον Σρέντερ προς τον Ατατούρκ», γράφει στον μεσότιτλό του το ρεπορτάζ της Sabah, το οποίο συνεχίζει λέγοντας:

«Από την άλλη πλευρά, ο 32χρονος Γερμανός μπασκετμπολίστας Ντένις Σρέντερ, ο πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά, έκανε σκανδαλώδεις δηλώσεις σχετικά με την επιλογή του Εργκίν Αταμάν ως του καλύτερου προπονητή του τουρνουά.

Μετά τη νίκη, ο Σρέντερ προσέβαλλε τον Αταμάν, λέγοντας: “Αταμάν, φύγε από εδώ ρε! Λες πως είσαι ο καλύτερος προπονητής της δεκαετίας; Αρχ@@ια είσαι ο καλύτερος!”, είπε από το λεωφορείο της αποστολής κατά την αναχώρηση από τη Xiaomi Arena».

Το σχόλιο του Ντένις Σρέντερ έφερε επευφημίες από την υπόλοιπη αποστολή της Γερμανίας στο λεωφορείο.

Εν τω μεταξύ, η κόντρα του Αλπερέν Σενγκούν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έδωσε άφθονη «τροφή» και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου οι ομάδες των δύο παικτών, Χιούστον Ρόκετς και Μιλγουόκι Μπακς αντίστοιχα, διαφωνούν για το ποιος παίκτης είναι ο κορυφαίος μεταξύ των δύο, γεγονός που βάζει από τώρα «φωτιά», στις επερχόμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων στη νέα σεζόν που θα ξεκινήσει.

H τοποθέτηση του Τούρκου σέντερ για τον Greek Freak ήταν εκείνη που προκάλεσε τις πρώτες αντιδράσεις, όταν τόνισε πως ο Έλληνας διεθνής «δεν είναι και τόσο καλός πασέρ» με τον σταρ των Μπακς να απαντά ανάλογα: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube». Ακολούθως ο προπονητής της Εθνικής ομάδας Βασίλης Σπανούλης υπερασπίστηκε τον Γιάννη με τις δηλώσεις του, τονίζοντας πως: «Ο Σενγκούν είναι πολύ… μικρός, για να μιλήσει για τον Γιάννη».

Η κόντρα των δύο παικτών μεταφέρθηκε και στις ΗΠΑ με τους Μπακς και τους Ρόκετς να ξεκινούν διαδικτυακή μάχη για το ποιος σταρ είναι ο GOAT. Οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να χωρέσουν την φωτογραφία του αστέρα τους στο εξώφυλλο του προφίλ του συλλόγου στο «Χ» καταλήγοντας αμφότερες στο να επιλέγουν μία… κατσίκα (η κυριολεκτική σημασία της λέξης «goat», που σημαίνει greatest of all time, δηλαδή ο καλύτερος διαχρονικά).