Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης μίλησε αποκλειστικά στον συντάκτη του paixebala.gr, Χρήστο Παπαθεοφάνους για τη διαμάχη μεταξύ ΕΠΟ και Διοίκησης ΟΑΚΑ σχετικά με την αδυναμία διοργάνωσης του επερχόμενου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ακόμη αναφέρθηκε στα έργα άνω των 130 εκατομμυρίων ευρώ που γίνονται στο ΟΑΚΑ, (απάντηση σε ερώτηση για πρόσφατο ντροπιαστικό ιταλικό δημοσίευμα), και σε αθλητικά έργα στην επαρχία.

Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο της κοπής πίτας που διοργάνωσαν από κοινού ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών Κωφών, ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυμπιονικών και η Εθνική Οργανωτική Επιτροπή αθλητικής, ολυμπιακής, παραολυμπιακής παιδείας, ιστορίας και αξιών, «Δημήτριος Βικέλας».

Ο επικεφαλής του ελληνικού αθλητισμού δεν έδωσε ουσιαστική απάντηση στην ερώτηση για τη διαμάχη ΕΠΟ-ΟΑΚΑ σχετικά με τον τελικό του Κυπέλλου, αλλά περιορίστηκε να μιλήσει για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής Πολιτείας στο θέμα της βίας.

