Η ΑΕΚ έχει ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για να αναμετρηθεί με την Άντερλεχτ στα Play Off του Conference League (21:00, Cosmote Sport 2), με έναν μεγάλο αριθμό φιλάθλων να τη συνοδεύουν στην πρωτεύουσα του Βελγίου για να παρακολουθήσει την προσπάθεια των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης η τοπική αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές οπαδών με αφορμή τη συγκέντρωση ατόμων της Ένωσης στην κεντρική πλατεία «Grand Place».

Ο κόσμος μαζεύτηκε στο σημείο και άρχισε να φωνάζει συνθήματα, δημιουργώντας ένα ωραίο κλίμα, ωστόσο η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών ενώ υπάρχουν πληροφορίες για ξυλοδαρμό οπαδών της ΑΕΚ που βρίσκονταν εκεί.

‼️ Ένταση στους δρόμους των Βρυξελλών ανάμεσα στην αστυνομία και φιλάθλους της ΑΕΚ pic.twitter.com/4gABzOVTzz — SPORT24 (@sport24) August 21, 2025

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου 70 φίλαθλοι κατευθύνονταν προς την κεντρική πλατεία των Βρυξελλών, τραγουδούσαν συνθήματα και δέχθηκαν επίθεση από άνδρες της βελγικής αστυνομίας χωρίς να έχουν προκαλέσει με τη συμπεριφορά τους.

Οι βελγικές Αρχές είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως δεν θα επιτραπεί στους φιλάθλους της ΑΕΚ να προσεγγίσουν την “Grand Place”. Οι Αρχές εγκλώβισαν τους φίλους των “κιτρινόμαυρων” σε στενό της πλατείας “Grand Place”. Η ένταση δεν κράτησε πολύ, ενώ αμέσως βρέθηκαν στο σημείο στελέχη της ΠΑΕ και προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πράγματα.

🚨 Ένταση στους δρόμους των Βρυξελλών με την αστυνομία και οπαδούς της ΑΕΚ! 📍 Αποστολή στις Βρυξέλλες: Δημήτρης Βέργος pic.twitter.com/LRNMmJaNQm — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 21, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ είχε εξασφαλίσει περίπου 1.300 εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα και ο κύριος πυρήνας των Ελλήνων οπαδών ήταν αρκετά μακριά από το συγκεκριμένο σημείο την ώρα της έντασης.