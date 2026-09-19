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Ο τελικός του πρώτου Super Cup στην ιστορία της EuroLeague μοιάζει σαν να γράφτηκε από σεναριογράφο. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκονται απέναντι στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι (20:00, Novasports 4) και όλα θυμίζουν το βράδυ του περασμένου Μαΐου στο Telekom Center Athens, εκεί όπου οι Πειραιώτες επικράτησαν με 92-85 και πήραν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.
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