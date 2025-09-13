Η Τουρκία πήρε τη νίκη με δίκαιο τρόπο απέναντι στην Ελλάδα στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, αλλά η έντονη χαρά οδήγησε σε προκλητικά σχόλια.

Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ έκανε μία ανάρτηση που ξεπέρασε τα όρια του αθλητικού ιδεώδους.

Looks like we’re gonna play Turkey in the final. 49:31 at the end of the first half, Giannis only 4 points so far, 3 for Sloukas. Ataman showing once again he’s an absolutely unreal coach. #GRETUR @EuroBasket 🇬🇷🇹🇷🏆pic.twitter.com/8GgOTatNlD — Victor Catalina (@vcatalina96) September 12, 2025

Παρουσίασε τον Τζέντι Όσμαν να καρφώνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσεύχεται σε δύο διαφορετικά στιγμιότυπα και το συνοδεύει με το σχόλιο:

«Δεν υπάρχει έλεος».

Turkiye has put Giannis and Greece on COMPLETE LOCKDOWN 😲🔒 #EuroBasket 📊 Greece 68 points, Giannis – 12 points More about the game: https://t.co/EKqO4AxQwx pic.twitter.com/7c3t8zlPeX — BasketNews (@BasketNews_com) September 12, 2025

Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ μετά τη νίκη επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, χθες το βράδυ(12/09).