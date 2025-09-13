Η Τουρκία πήρε τη νίκη με δίκαιο τρόπο απέναντι στην Ελλάδα στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, αλλά η έντονη χαρά οδήγησε σε προκλητικά σχόλια.

Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ έκανε μία ανάρτηση που ξεπέρασε τα όρια του αθλητικού ιδεώδους.

 

Παρουσίασε τον Τζέντι Όσμαν να καρφώνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσεύχεται σε δύο διαφορετικά στιγμιότυπα και το συνοδεύει με το σχόλιο:

«Δεν υπάρχει έλεος».

 

Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ μετά τη νίκη επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, χθες το βράδυ(12/09).

 

