Η Τουρκία πήρε τη νίκη με δίκαιο τρόπο απέναντι στην Ελλάδα στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, αλλά η έντονη χαρά οδήγησε σε προκλητικά σχόλια.
Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ έκανε μία ανάρτηση που ξεπέρασε τα όρια του αθλητικού ιδεώδους.
Looks like we’re gonna play Turkey in the final. 49:31 at the end of the first half, Giannis only 4 points so far, 3 for Sloukas. Ataman showing once again he’s an absolutely unreal coach. #GRETUR @EuroBasket 🇬🇷🇹🇷🏆pic.twitter.com/8GgOTatNlD
— Victor Catalina (@vcatalina96) September 12, 2025
Παρουσίασε τον Τζέντι Όσμαν να καρφώνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσεύχεται σε δύο διαφορετικά στιγμιότυπα και το συνοδεύει με το σχόλιο:
«Δεν υπάρχει έλεος».
Turkiye has put Giannis and Greece on COMPLETE LOCKDOWN 😲🔒 #EuroBasket
📊 Greece 68 points, Giannis – 12 points
More about the game: https://t.co/EKqO4AxQwx pic.twitter.com/7c3t8zlPeX
— BasketNews (@BasketNews_com) September 12, 2025
Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ μετά τη νίκη επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, χθες το βράδυ(12/09).