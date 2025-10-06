Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε για τα δημοσιεύματα που αφορούσαν τα παιδιά του. Ο ηγέτης των Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας τόνισε ότι η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα των δικών του επιλογών και ζήτησε να μην ανεβάσει κανείς εκ νέου τα παιδιά του σε καμία πλατφόρμα, ώστε να προστατεύσει την ιδιωτική τους ζωή.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.

Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».