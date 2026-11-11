Άγριες σκηνές εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 11:00 το πρωί έξω από το Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Πανιωνίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου 20 οπαδοί της ΑΕΚ προσέγγισαν παρέα φιλάθλων του Πανιωνίου, που βρίσκονταν σε καφέ απέναντι από το δικαστικό μέγαρο, και τους επιτέθηκαν. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή, πριν οι φίλαθλοι του Πανιωνίου αποχωρήσουν από το σημείο.

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