Με αφορμή τη διεξαγωγή του διεθνούς μίτινγκ αλμάτων «Kifisia Jump 2026», που διεξάγεται στο Άλσος Κηφισιάς ο Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Βασίλης Ξυπολυτάς φιλοξενήθηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή όπου αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως υπάρχει σχέδιο για την δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στο βιομηχανικό πάρκο στο Πανόραμα.

Ο Βασίλης Ξυπολυτάς μιλώντας στην εκπομπή «Τελευταία Σελίδα» της ΕΡΑ ΣΠΟΡ αναφέρθηκε τόσο στη διοργάνωση που έφερε στη χώρα μας κορυφαίους άλτες που αγωνίζονται μαζί με την Κατερίνα Στεφανίδη, όσο και στις στις μεγάλες παρεμβάσεις του Δήμου στον αθλητισμό, αλλά και τα σχέδια για τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Κηφισιά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr