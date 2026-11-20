Ο Τάσος Δελημπαλταδάκης γνωστοποίησε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στις επερχόμενες εκλογές.

«Αποφάσισα να διεκδικήσω την Προεδρία της ΕΟΚ, έχοντας ως εφόδια τα 40 και πλέον χρόνια παρουσίας και εμπειρίας μου στο ελληνικό και διεθνές μπάσκετ, με πολλές διαφορετικές ιδιότητες και σε όλο το εύρος του αθλήματος», ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο έμπειρος παράγοντας της Ομοσπονδίας που θα κληθεί απ’ ότι φαίνεται αντιμέτωπος στις εκλογές με τον Παναγιώτη Φασούλα.

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