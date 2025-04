Ο πατέρας του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον απολογήθηκε για το επεισόδιο που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φινάλε του ματς Πέισερς – Μπακς.

Ο Τζον Χαλιμπέρτον ζήτησε συγγνώμη από τον 30χρονο σταρ των Μπακς, την ομάδα των «Ελαφιών» και τους Πέισερς, σημειώνοντας ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον Γιάννη, τους Μιλγουόκι Μπακς και τους Πέισερς για τις ενέργειές μου μετά τον αποψινό αγώνα. Αυτή δεν ήταν καλή εικόνα για το άθλημά μας ή τον γιο μου και δεν θα ξανακάνω αυτό το λάθος», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Τζον Χαλιμπέρτον.

I sincerely apologize to Giannis, the Milwaukee Bucks and the Pacers organization for my actions following tonight’s game. This was not a good reflection on our sport or my son and I will not make that mistake again.

«Δεν συμφωνώ με όσα έκανε ο πατέρας μου, δεν ήταν σωστό»

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον παραδέχθηκε το λάθος του πατέρα του και τόνισε πως μίλησε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το περιστατικό.

«Στην αρχή δεν είχα ιδέα τι έγινε. Εγώ και ο πατέρας μου έχουμε μιλήσει γι’ αυτό και δεν συμφωνώ με όσα συνέβησαν εκεί από αυτόν. Νομίζω ότι το μπάσκετ είναι μπάσκετ και ας το κρατήσουμε στο γήπεδο. Συζητήσαμε, θέλει να παίζω μπάσκετ. Μίλησα με τον Γιάννη, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε ο πατέρας μου. Ήταν… πόλεμος αυτή η σειρά, αυτό το rivalry και όσα έχουμε φτιάξει εδώ», ανέφερε ο παίχτης των Πέισερς.

“I talked with him. I’ll talk with Giannis, eventually, about it, I don’t think my pops was in the right at all there.”

Tyrese Haliburton on the confrontation his father had with Giannis Antetokounmpo.

— Zero Gravity (@zgsportsmedia) April 30, 2025