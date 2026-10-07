Ξεπερνώντας το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ, η αθλήτρια της ελεύθερης κατάδυσης Ζόφια Τορότσικ (Zsófia Törőcsik) κατέκτησε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Λεμεσό.

Η αθλήτρια με καταγωγή από την Ουγγαρία, παγκόσμια πρωταθλήτρια και νικήτρια των World Games θριάμβευσε στο αγώνισμα της ελεύθερης κατάδυσης σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στα 108 μέτρα. Στο συγκεκριμένο αγώνισμα, ο εκάστοτε αθλητής καταδύεται στο βυθό και επιστρέφει στην επιφάνεια χωρίς βατραχοπέδιλα, τραβώντας ένα σχοινί με τα χέρια.

Βίντεο από την ελεύθερη κατάδυση της Τορότσικ στα 108 μέτρα:

Ασημένια ήταν η Ναταλία Ζαρκόβα με 103 μέτρα, ενώ η Ισπανίδα Ιζαμπέλ Σάντσεθ Αράν πήρε το χάλκινο μετάλλιο με εθνικό ρεκόρ στα 92 μέτρα. Η αθλήτρια του nOxygen Apnea Club κατείχε μέχρι πρότινος το παγκόσμιο ρεκόρ με τα 107 μέτρα, το οποίο είχε καταφέρει φέτος στις Φιλιππίνες.

Για την Τορότσικ, η οποία προηγείται και στη γενική βαθμολογία, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς επόμενο αγώνισμά της είναι αυτό με μονοπέδιλο.