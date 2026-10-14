Του Περικλή Χαλάτση

Η πτήση της Sky Express απο το Παρίσι για την Αθήνα, δεν ξεκίνησε καλά το μεσημέρι της Τρίτης (13/10), για εκατοντάδες επιβάτες που για περισσότερο από μισή ώρα ήταν καθηλωμένοι στα καθίσματά τους ιδρωμένοι και κουρασμένοι. Η κατάσταση ήταν απαράδεκτη. Οι περισσότεροι είχαν πάρει τα διαφημιστικά φυλλάδια που βρίσκονται στα καθίσματα ενώ οι πιο τυχεροί έβγαλαν τις βεντάλιες για να κάνουν αέρα.

Οι αεροσυνοδοί κατάλαβαν το πρόβλημα που υπήρχε και λίγη ώρα αργότερα ο κυβερνήτης ενημέρωσε τον κόσμο ότι από βλάβη δεν λειτουργεί το αιρ οκντίσιον και διευκρίνισε ότι θα λειτουργήσει κανονικά όταν το αεροσκάφος θα απογειωθεί.

Τι είχε όμως προηγηθεί και γιατί ο κόσμος ήταν εκνευρισμένος; Σε αυτό να διευκρινίσουμε ότι δεν φταίει η Sky Express αλλά οι υπάλληλοι εδάφους.

Πρώτο πρόβλημα στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle.

Αρκετοί επιβάτες για να μην ταλαιπωρηθούν στην ουρά είχαν πληρώσει παραπάνω χρήματα για να εξυπηρετηθούν από την fast lane.

Αν και στο εισιτήριο τους αναγραφόταν αυτό, το μηχάνημα στην είσοδο δεν αναγνώριζε το bar code και έτσι δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ταλαιπωρία.

Δεύτερο πρόβλημα στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle

Κάποιοι κυρίως ψηλοί επιβάτες για να μην στριμωχτούν στα μεσαία καθίσματα πλήρωσαν εξτρά χρήματα για να έχουν είτε κάθισμα στο διάδρομο είτε στις εξόδους κινδύνου. Και ενώ στο εισιτήριό τους αναγραφόταν το σημείο που έπρεπε να καθίσουν στον τελευταίο έλεγχο έγινε το μπάχαλο. Οι Γάλλοι υπάλληλοι του αεροδρομίου τύπωναν νέα εισιτήρια με νέες θέσεις. Καταλαβαίνετε τι έγινε με τους ψηλούς. Ευτυχώς οι αεροσυνοδοί έσωσαν την κατάσταση και βρήκαν λύσεις παρά το γεγονός ότι το αεροπλάνο είχε πληρότητα 99%.

Τρίτο πρόβλημα και ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle.

Το αιρ κοντίσιον δεν δούλευε. Περίεργο για τόσο καινούργιο αεροσκάφος. Ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε. Εδώ οι ευγενέστατες υπάλληλοι της Sky Express δεν μπορούσαν να κάνουν οτιδήποτε άλλο παρά να λένε ότι σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η απογείωση και το πρόβλημα θα λυθεί.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις τα αεροδρόμια είναι υποχρεωμένα -με χρέωση φυσικά- να παρέχουν εξωτερικά ψύξη στο αεροσκάφος.

Όταν πλέον έγινε η απογείωση η προϊσταμένη αεροσυνοδός, ενημέρωσε ότι ο κυβερνήτης ζήτησε το εξωτερικό μηχάνημα αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο.

Η πτήση ήταν άριστη. Το αιρ κοντίσιον δούλευε κανονικά. Ευτυχώς!!!

Όμως το θέμα τουλάχιστον για έμας δεν έκλεισε.

Προσπαθήσαμε να μάθουμε πόσα μηχανήματα έχει το αεροδρόμιο αλλά δεν πήραμε απάντηση. Μας έβαζαν σε αναμονή μέχρι που έκλεισε αυτόματα η γραμμή. Γιατί εκτός των άλλων θέλαμε να επιβεβαιώσουμε αν ζητήθηκε ή όχι το εξωτερικό μηχάνημα αλλά κα ποια ήταν η χρέωση που έδινε για μία ώρα παροχής ψυχρού αέρα στο αεροσκάφος.

Γιατί δεν αποκλείουμε ο κυβερνήτης να ζήτησε το μηχάνημα αλλά κάποιος προϊστάμενος στην Αθήνα να αρνήθηκε την παροχή του επειδή θα βρήκε υψηλού κόστους την παροχή.

Υποθέσεις κάνουμε. Δεν λέμε ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Το ψάχνουμε όμως μέχρι να πάρουμε από τα κεντρικά του αεροδρομίου όλες τις απαντήσεις που θέλουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι ο σεβασμός στους επιβάτες επιβάλλεται.