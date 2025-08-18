Η Λευκάδα είναι γεμάτη ομορφιές, αλλά ο Άγιος Νικήτας ξεχωρίζει για τη γραφικότητα και την αυθεντικότητά του. Ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό που συνδυάζει παραδοσιακά σοκάκια, φιλόξενη ατμόσφαιρα και μια παραλία με πεντακάθαρα νερά, ιδανική για χαλάρωση και βουτιές.

Στο βίντεο που ακολουθεί, θα δείτε τον Άγιο Νικήτα από ψηλά μέσα από την ιδιαίτερη οπτική ενός FPV drone. Οι πτήσεις χαμηλά πάνω από τη θάλασσα και τους βράχους αποκαλύπτουν τη μαγεία του τοπίου με τρόπο μοναδικό, σχεδόν σαν να πετάτε κι εσείς μαζί του…

