H United Airlines ξεκινά εποχικές πτήσεις μεταξύ Αθήνας - Νέας Υόρκης - Η σύνδεση Αθήνας - Ουάσινγκτον ξεκινάει τον Μάιο

Η United Airlines επανεκκίνησε την ημερήσια και απευθείας εποχική σύνδεσή της μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης/Νιούαρκ. Οι πτήσεις είναι προγραμματισμένες έως τις 29 Οκτωβρίου, ενώ από τον επόμενο μήνα ξεκινά και η ημερήσια, απευθείας, εποχική πτήση της United προς την Ουάσινγκτον D.C., με ημερομηνία έναρξης τις 7 Μαΐου 2022.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στην Αθήνα το 2022 με την επανεκκίνηση των απευθείας πτήσεων από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ» δήλωσε ο Bob Schumacher, director sales της United. «Με την επιστροφή των πτήσεων προς τη Νέα Υόρκη και από τον επόμενο μήνα προς την Ουάσινγκτον D.C., οι πελάτες μας στην Ελλάδα μπορούν να επωφεληθούν από τις απευθείας συνδέσεις στις ΗΠΑ, καθώς επίσης και από ένα ασυναγώνιστο δίκτυο προορισμών από τους κόμβους της United στα αεροδρόμια NewYork / Newark και Washington Dulles, τα οποία προσφέρουν βολικές, απευθείας συνδέσεις σε περισσότερους από 95 προορισμούς σε όλη την αμερικανική ήπειρο. Με αρχή από το Μάιο, και οι δύο πτήσεις θα πραγματοποιούνται με Boeing 787 Dreamliner, προσφέροντας στο κοινό κορυφαία ποιότητα και άνεση, προσφέροντας τη σουίτα United Polaris και την καμπίνα επιβατών United Premium Plus.»

«Είμαστε ξανά… “Re-United” και το γεγονός αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα! Καλωσορίζουμε τη United Airlines στην Αθήνα, με καθημερινές και απευθείας εποχικές πτήσεις τόσο προς τη μητροπολιτική Νέα Υόρκη από σήμερα όσο και προς την Ουάσινγκτον, την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, από τον επόμενο μήνα», δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. «Ακόμα και μέσα στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της πανδημίας, η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών επέδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα και παραμένει ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς και σημαντικές αγορές μας, με σημαντικό ρόλο σε αυτό να διαδραματίζει πάντα η μεγάλη και δραστήρια ελληνοαμερικανική κοινότητα. Ευχόμαστε μια εξαιρετικά επιτυχημένη σεζόν στη United και παραμένουμε στο πλευρό του αεροπορικού συνεργάτη μας καθώς συνεχίζει να αναπτύσσεται από την αγορά της Αθήνας!», δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ATH) - NewYork/Newark (EWR)

Πτήση Από Προς Αν/ση Άφιξη Συχνότητα Αεροσκάφος Διάρκεια Δρομολογίου

UA125 ATH EWR 12:15 16:15 Καθημερινά Boeing 767-400

Boeing 787-10(from 7 May) 3 Απρ - 28 Οκτ2022

UA124 EWR ATH 17:15 10:10 +1 Καθημερινά Boeing 767-400

Boeing 787-10(from 6 May) 1 Απρ- 29 Οκτ 2022

Όλες οι ώρες είναι τοπικές και υπόκεινται σε ενδεχόμενες αλλαγές

Η πτήση της United από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη / Νιούαρκ πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή με αεροσκάφος Boeing 767-400, με 39 United Polaris SM business, 70 Economy Plus SM, και 131 economy θέσεις. Από τις7 Μαΐου 2022, η πτήση θα πραγματοποιείται με αεροσκάφος Boeing 787-10 Dream liner aircraft, με44 business class θέσεις “United Polaris”, με αυτόνομη πρόσβαση, 21United Premium Plus, 54 Economy Plus SM και 199 economy θέσεις.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ATH) - Washington Dulles International Airport (IAD)

Πτήση Από Προς Αν/ση Άφιξη Συχνότητα Αεροσκάφος Διάρκεια Δρομολογίου

UA983 ATH IAD 11:50 15:45 Καθημερινά Boeing 787-8 7 May - 30 September 2022

UA982 IAD ATH 17:10 09:55 +1 Καθημερινά Boeing 787-8 6 May –29 September 2022

Όλες οι ώρες είναι τοπικές και υπόκεινται σε ενδεχόμενες αλλαγές

Η πτήση της United από την Αθήνα προς το αεροδρόμιοWashington Dulles θα πραγματοποιείται με αεροσκάφος Boeing 787-8 Dreamliner, με 28 business class θέσεις “United Polaris”, με αυτόνομη πρόσβαση, 21 United Premium Plus, 36 Economy Plus και 158 economy θέσεις.

Η επαναστατική σχεδίαση του Dreamliner προσφέρει πολλά χαρακτηριστικά αυξημένης άνεσης, όπως μεγάλα παράθυρα, ευρύχωρο αποθηκευτικό χώρο πάνω από τη θέση και μοντέρνο LED φωτισμό που εξομοιώνει πλήρως την ημέρα - βοηθώντας τους επιβάτες να ρυθμίσουν το «εσωτερικό ρολόι» τους κατά την υπερατλαντική πτήση. Επιπρόσθετα, το χαμηλότερο υψόμετρο καμπίνας, ο καθαρότερος εξαερισμός και η πιο ομαλή κίνηση επιτρέπουν στους επιβάτες να νιώθουν ξεκούραστοι κατά την άφιξη.

Η United Polaris business class συνιστά μια premium ταξιδιωτική εμπειρία που δίνει προτεραιότητα στην ξεκούραση και στην άνεση, περιλαμβάνοντας ποιοτική διατροφή κατά τη διάρκεια της πτήσης, premium kit προσφορών, καθώς και εντελώς επίπεδα κρεβάτια.

Η United στην Ελλάδα

Η United συνδέει με καλοκαιρινές εποχικές πτήσεις την Ελλάδα από το 2016. Επιπρόσθετα στη νέα εποχική πτήση από την Αθήνα προς το αεροδρόμιο Washington Dulles που ξεκίνησε το 2021, η United προσφέρει την εποχική καθημερινή πτήση από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη/Newark. Οι πελάτες της United στην Ελλάδα μπορούν να κλείσουν την πτήση τους μέσω του united.com ή επικοινωνώντας με τις κρατήσεις της United, Δευτέρα έως Παρασκευή / 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ. στον αριθμό 0080044143592 (χωρίς διεθνή χρέωση), 2103002697 (από κινητό), ή μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα.

Η United στη Νέα Υόρκη / Νιούαρκ

Τοποθετημένο σε απόσταση μόλις 14 μίλια από το Μανχάταν, το αεροδρόμιο Newark Liberty International προσφέρει την ταχύτερη επίγεια σύνδεση με πολλά σημεία στην πόλη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Air Train προς το New York Penn Station στο κέντρο του Μανχάταν με διαδρομή μικρότερη των 30 λεπτών.

Η United στο Washington Dulles

Η United πραγματοποιεί περισσότερες από 200 καθημερινές πτήσεις σε περισσότερους από 100 προορισμούς στις ΗΠΑ και διεθνώς, από τον κόμβο της στο αεροδρόμιο Washington Dulles. Το αεροδρόμιο Washington Dulles λειτουργεί ως η διεθνής πύλη εισόδου στην αμερικανική πρωτεύουσα, με τη United να εξυπηρετεί 19 διεθνείς πρωτεύουσες και 27 χώρες το καλοκαίρι του 2022.

Με δέσμευση στη διασφάλιση ενός ασφαλούς ταξιδιού

Η United έχει αναλάβει τη δέσμευση να προτάσσει την υγεία και την ασφάλεια για κάθε επιβάτη στις πτήσεις της, με στόχο να προσφέρει ένα κορυφαίο στον αεροπορικό κλάδο πρότυπο καθαριότητας μέσω του προγράμματός της Clean Plus℠. Η United συνεργάζεται με τις Clorox και Cleveland Clinic, καθορίζοντας τις διαδικασίες καθαριότητας και υγιεινής από το check-in έως την προσγείωση και έχει θέσει σε εφαρμογή ένα μεγάλο αριθμό από νέες διαδικασίες, πρωτόκολλα και καινοτομίες σχεδιασμένα λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις διαδικασίες εισόδου για τον COVID-19, να βρουν επιλογές τεστ ανά προορισμό, ή να κάνουν upload τα απαιτούμενα τεστ και εμβολιασμού για ταξίδι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, μέσω του Travel Ready Center της United. Η United ήταν η πρώτη εταιρεία που ενσωμάτωσε όλα τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην εφαρμογή της για κινητά και στο website της.

«United Next»

H United είναι περισσότερο από ποτέ επικεντρωμένη στη δέσμευσή της στους επιβάτες και στο προσωπικό της. Επιπρόσθετα, στη σημερινή ανακοίνωση, η United επίσης:

• Εγκαινίασε ένα φιλόδοξο πλάνο - ambitious plan με στόχο τη μεταμόρφωση της επιβατικής εμπειρίας προσθέτοντας και αναβαθμίζοντας εκατοντάδες αεροσκάφη, καθώς και επενδύοντας σε χαρακτηριστικά όπως μεγαλύτεροι αποθηκευτικοί χώροι πάνω από το κάθισμα, σύστημα ψυχαγωγίας σε κάθε θέση, και το ταχύτερο wi-fi.

• Ανακοίνωσε τον στόχο να δημιουργήσει 25.000 θέσεις εργασίας unionized jobs έως το 2026, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν καριέρα ως πιλότοι, πλήρωμα καμπίνας, agents, τεχνικοί και dispatchers.

• Ανακοίνωσε την εκπαίδευση τουλάχιστον 5.000 πιλότων έως το 2030 από τη United Aviate Academy, με το τουλάχιστον το 50% του πλάνου να αφορά γυναίκες και φυλετική ποικιλία.

• Εισήγαγε ως προϋπόθεση όλοι οι Αμερικανοί υπάλληλοι να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19.

• Έγινε η πρώτη αεροπορική εταιρεία που προσέφερε στους επιβάτες τη δυνατότητα να ελέγξουν τις απαιτήσεις ταξιδιού του προορισμού τους, να προγραμματίσουν τεστ COVID-19 κ.λπ. στην εφαρμογή κινητού και στο website.

• Επένδυσε σε αναδυόμενες τεχνολογίες που προωθούν την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα στο αεροπορικό ταξίδι, όπως η συμφωνία με την εταιρεία (urban air mobility) Archer, η επένδυση στο start up αεροσκαφών Heart Aerospace και η συμφωνία εξαγοράς με την Boom Supersonic.

• Δεσμεύτηκε να γίνει 100% πράσινη μειώνοντας κατά 100% τα αέρια θερμοκηπίου έως το 2050, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η παραδοσιακή πρακτική των offset.

• Κατάργησε τις επιπλέον χρεώσεις για αλλαγές στις πτήσεις Eliminated change fees για όλα τα εισιτήρια economy και premium cabin για όλα τα ταξίδια εντός των ΗΠΑ.

Σχετικά με τη United

Ο διατυπωμένος στόχος της United είναι το «Συνδέοντας Ανθρώπους. Ενώνοντας τον Κόσμο». Το 2019, η United και η United Express SM πραγματοποίησαν περισσότερες από 1,7 εκ. πτήσεις και μετέφεραν περισσότερους από 162 εκατ. επιβάτες. Η United έχει το πιο εκτεταμένο δίκτυο μεταξύ των βορειοαμερικανικών αεροπορικών εταιρειών, με κόμβους στο εσωτερικό των ΗΠΑ στις πόλεις Σικάγο, Ντένβερ, Χιούστον, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη/Νιούαρκ, Σαν Φρανσίσκο και Ουάσινγκτον D.C.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ενταχθείτε στην ομάδα της United, παρακαλούμε επισκεφθείτε το united.com/careers, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία είναι διαθέσιμες στο united.com. Η United Airlines Holdings, Inc. είναι εγγεγραμμένη στον Nasdaq, με τον κωδικό «UAL».

