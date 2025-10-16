Η Cyprus Airways, ο εθνικός αερομεταφορέας της Κύπρου, σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, φιλοξένησε μια αποκλειστική επιχειρηματική και ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στο Athens Capital Hotel – MGallery Collection.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων της Cyprus Airways, παρουσιάζοντας το διευρυμένο δίκτυο της εταιρείας από τη Λάρνακα και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κεντρικό σημείο της παρουσίασης αποτέλεσε η ενισχυμένη γραμμή Λάρνακα–Αθήνα, η οποία παραμένει ακρογωνιαίος λίθος τόσο για τα ταξίδια αναψυχής όσο και για τα επαγγελματικά ταξίδια μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι από το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου παρουσίασαν μια επιλογή από νέες χειμερινές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ταξιδιώτες εκτός υψηλής περιόδου — από παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές και εορταστικά γεγονότα σε όλο το νησί, μέχρι εμπειρίες σκι στα βουνά και πολυτελείς αποδράσεις σε σπα κορυφαίων θερέτρων της Κύπρου.

Η Cyprus Airways ανακοίνωσε επίσης την έναρξη μιας νέας απευθείας γραμμής Λάρνακα–Ηράκλειο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο του 2025. Η νέα αυτή σύνδεση θα ενισχύσει περαιτέρω το δίκτυο της εταιρείας στην Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας στους ταξιδιώτες εύκολη πρόσβαση μεταξύ Κύπρου και Κρήτης και ενδυναμώνοντας τη συνδεσιμότητα εντός της Ελλάδας και πέραν αυτής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν διακεκριμένοι προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, ταξιδιωτικοί influencers και στελέχη του τουριστικού κλάδου από την Κύπρο και την Ελλάδα. Η συγκέντρωση ανέδειξε τη δυνατή συνεργασία μεταξύ CyprusAirways και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μια συνεργασία που συνεχίζει να ενισχύει τις ταξιδιωτικές ευκαιρίες και την οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cyprus Airways, Θάνος Πασχάλης, δήλωσε:

«Η Αθήνα υπήρξε πάντα στην καρδιά του δικτύου μας, λειτουργώντας ως ζωτικής σημασίας πύλη που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και πέρα από αυτήν. Αυτόν τον χειμώνα ενισχύουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη σύνδεση με τη νέα γραμμή Λάρνακα–Ηράκλειο. Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές στους επιβάτες μας και να στηρίξουμε τον τουρισμό και τις επιχειρηματικές σχέσεις σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο».

Από τη βάση της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, η CyprusAirways λειτουργεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό και μεσανατολικό δίκτυο, που περιλαμβάνει προορισμούς όπως Παρίσι, Μιλάνο, Βαρκελώνη, Βενετία, Τελ Αβίβ, Ντουμπάι, Βηρυτό, Αθήνα και μεγάλο αριθμό ελληνικών νησιών. Η προσθήκη του Ηρακλείου ενισχύει περαιτέρω αυτό το δίκτυο, προσφέροντας πρόσβαση στους διάσημους αρχαιολογικούς χώρους, τα γραφικά χωριά και τον ζωντανό παράκτιο πολιτισμό της Κρήτης.

Σχετικά με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πύλες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εξυπηρετώντας πάνω από 32 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Γνωστό για την επιχειρησιακή του αριστεία και τη δέσμευσή του στη βιωσιμότητα, το αεροδρόμιο της Αθήνας έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα ως ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά αεροδρόμια για την εμπειρία επιβατών και την καινοτομία του. Μέσω της βραβευμένης στρατηγικής του για την ανάπτυξη του δικτύου του, ο ΔΑΑ επιδιώκει διαρκώς να ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας ως βιώσιμου, ταξιδιωτικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους..

Σχετικά με την Cyprus Airways

Η Cyprus Airways, που λειτουργεί υπό την επωνυμία Charlie Airlines Ltd, φέρει με υπερηφάνεια το εμβληματικό κυπριακό σήμα και συνδέει την Κύπρο με τον υπόλοιπο κόσμο. Με έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο στόλο Airbus A320 και A220, απασχολώντας πάνω από 150 επαγγελματίες που εργάζονται με αφοσίωση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την εξαιρετική εξυπηρέτηση.

Ως πιστοποιημένος αερομεταφορέας IOSA, η Cyprus Airways τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, προσφέροντας στους επιβάτες μια ανώτερη ταξιδιωτική εμπειρία. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι ταξιδιώτες απολαμβάνουν φρεσκοπαρασκευασμένα σνακ και ροφήματα, δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα ψυχαγωγίας AirFi, καθώς και γενναιόδωρα όρια αποσκευών για μεγαλύτερη άνεση και ευκολία.

Η εταιρεία επενδύει επίσης σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, όπωςηχρήσηπιοαποδοτικώναεροσκαφώνκαιηυιοθέτησηπεριβαλλοντικάυπεύθυνωνπρακτικών, στο πλαίσιο του στόχου της για μια πιο «πράσινη» και συνδεδεμένη Μεσόγειο.

Με τον συνδυασμό σύγχρονης άνεσης, αυθεντικής κυπριακής φιλοξενίας και στρατηγικών συνεργασιών, η Cyprus Airways συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως σημαντικού αεροπορικού κόμβου στην περιοχή και παραμένει η προτιμώμενη επιλογή για ταξιδιώτες αναψυχής και επαγγελματίες.