Η Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία βρίσκεται στο ιστορικό ορεινό χωριό Άγιο Πνεύμα στους πρόποδες του Μενοικίου όρους, σε μια καταπράσινη τοποθεσία με πανοραμική θέα στον σερραϊκό κάμπο.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή επίσκεψη στην Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία στο Άγιο Πνεύμα Σερρών, εξελίχθηκε σε μια απρόσμενη γνωριμία με την ιστορία του μοναστηριού. Παρότι είχαμε φτάσει λίγο μετά τη λήξη του επισκεπτηρίου, μία από τις μοναχές μάς υποδέχθηκε και μας ξενάγησε στους χώρους της μονής. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να καταγράψουμε την θαυματουργή εικονα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας.

Δετε το βίντεο από την επίσκεψή μας στο μοναστήρι.

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Βίντεο/Μοντάζ: Όλγα Φωτιάδου

Το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, η μοναχή, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας μας είπε χαρακτηριστικά, «Πολλές γυναίκες έρχονται εδώ, προσεύχονται και κάνουν τάμα στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα για να κάνουν παιδί. Έχουν μεγάλη πίστη και η Χάρη Της τις βοηθάει». Πρόκειται για αντίγραφο του θαυματουργού εικόνισματος της Παναγίας Μυρτιδιωτισσας. Η πρωτότυπη εικόνα βρέθηκε τον 14ο αιώνα στα Κύθηρα μέσα σε μυρτιές από έναν βοσκό, γεγονός από το οποίο προέρχεται και η ονομασία «Μυρτιδιώτισσα».

Πριν αποχωρήσουμε από το παρεκκλήσι, η μοναχή μάς έδωσε λαδάκι από το καντήλι της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Ήταν μια μικρή αλλά συμβολική κίνηση, που ολοκλήρωσε την εμπειρία της επίσκεψής μας και τη γνωριμία μας με τις παραδόσεις που διατηρούνται ζωντανές στο μοναστήρι.

Η Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα, κατά κόσμον Καίτη Χρυσολωρά, υπήρξε η ιδρύτρια και ψυχή της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία

Η Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα είναι η Καίτη Χρυσολωρά, η τραγουδίστρια που ξεχώρισε τη δεκαετία του 1960 και συνεργάστηκε με τον Μίμη Πλέσσα. Η ζωή της όμως ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική πορεία, οδηγώντας τη στον μοναχισμό και τελικά στην ίδρυση της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία στο Άγιο Πνεύμα Σερρών.

Η Μονή Προφήτη Ηλία στις Σέρρες

Ο πρώτος ναός χρονολογείται από το 1900, αλλά με το πέρασμα των χρόνων ερειπώθηκε. Η σημερινή μορφή της μονής δημιουργήθηκε το 1990, όταν η Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα εγκαταστάθηκε εκεί μαζί με ακόμη τέσσερις μοναχές. Η μονή γιορτάζει στις 20 Ιουλίου, ημέρα εορτής του Προφήτη Ηλία, καθώς και στις 24 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας.

Η μονή διαθέτει μελισσόκηπο, ξυλουργείο, ραφείο και βιβλιοθήκη, ενώ οι μοναχές ασχολούνται καθημερινά με αγιογραφήσεις, εργόχειρα και χειρωνακτικά διακονήματα. Με τον τρόπο αυτό συνεχίζουν το όραμα της Γερόντισσας Μυρτιδιώτισσας, η οποία πίστευε ότι κάθε αδελφή πρέπει να προσφέρει στο κοινόβιο και στους επισκέπτες μέσα από την εργασία και τη διακονία της.