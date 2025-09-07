Υπάρχει ένα ιδιαίτερο μέρος στην Κορινθία, που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Τα κάθετα βράχια της ακτογραμμής κοντά στον οικισμό Στραβά Κορινθίας διακόπτονται από μια φυσική, πέτρινη, τεράστια αψίδα.

Περίπου μια ώρα από το Λουτράκι, ακριβώς απέναντι από της Αλκυονίδες Νήσους, βρίσκεται ένα από τα ομορφότερα φυσικά μνημεία της περιοχής. Πρόκειται για ένα βραχώδη σχηματισμό, μια φυσική αψίδα πάνω από τα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας. Τα καταγάλανα νερά σε συνδυασμό με τα περίτεχνα βράχια, δημιουργούν ένα παραδεισένιο τοπίο…

Περισσότερα στο idrones.gr…