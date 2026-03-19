Στην καρδιά της Εύβοιας υψώνεται επιβλητικά η Δίρφυς, το ψηλότερο βουνό του νησιού και ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά τοπία της Ελλάδας. Με την κορυφή της να αγγίζει τα 1.743 μέτρα και το χαρακτηριστικό αλπικό της προφίλ, η Δίρφυς αποτελεί σημείο αναφοράς για φυσιολάτρες, ορειβάτες και ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες στη φύση. Οι απότομες πλαγιές, τα έλατα, οι χαράδρες και το συχνά ομιχλώδες σκηνικό δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον, σχεδόν μυστηριακό, που αλλάζει συνεχώς με τις εποχές.

