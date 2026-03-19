Στην καρδιά της Εύβοιας υψώνεται επιβλητικά η Δίρφυς, το ψηλότερο βουνό του νησιού και ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά τοπία της Ελλάδας. Με την κορυφή της να αγγίζει τα 1.743 μέτρα και το χαρακτηριστικό αλπικό της προφίλ, η Δίρφυς αποτελεί σημείο αναφοράς για φυσιολάτρες, ορειβάτες και ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες στη φύση. Οι απότομες πλαγιές, τα έλατα, οι χαράδρες και το συχνά ομιχλώδες σκηνικό δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον, σχεδόν μυστηριακό, που αλλάζει συνεχώς με τις εποχές.
Δίρφυς: Το αγέρωχο βουνό της Εύβοιας και τα στολίδια στους πρόποδές του
Στους πρόποδες του μεγαλοπρεπούς αυτού όρους βρίσκεται η Στενή Διρφύος, ένα από τα πιο ζωντανά και γραφικά χωριά της Εύβοιας
