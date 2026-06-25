Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, εκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Institute of Travel and Tourism (ITT), του σημαντικότερου επαγγελματικού φορέα του κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του Ινστιτούτου στη Μάλαγα και αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της πολυετούς παρουσίας και συνεισφοράς της στη βρετανική τουριστική βιομηχανία.

Η εκλογή της κ. Σκαρβέλη δεν είναι τυχαία, καθώς από το 2025, εκπροσωπεί τον ΕΟΤ στην Επιτροπή Βιωσιμότητας του ITT, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών για τον βιώσιμο τουρισμό και στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς επαγγελματιών του κλάδου. Η παρουσία ελληνικής φωνής στους κύκλους λήψης αποφάσεων της βρετανικής αγοράς — μίας εκ των κυριότερων πηγών τουριστών για τη χώρα — αποκτά πλέον θεσμική διάσταση.

Στο επίκεντρο του εφετινού συνεδρίου βρέθηκαν οι μεγάλες αλλαγές που αναδιαμορφώνουν τον διεθνή τουρισμό, όπως η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η κυβερνοασφάλεια, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι επιπτώσεις τους στις διεθνείς μετακινήσεις, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, και οι νέες τάσεις στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Συζητήθηκαν επίσης προοπτικές ανάπτυξης για την κρουαζιέρα, τον τουρισμό εμπειριών και τα ταξίδια με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο.

Ιδιαίτερο βάρος είχε το πρώτο Sustainability Breakfast του ITT, αφιερωμένο στις προκλήσεις της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στους μεσογειακούς προορισμούς. Στη συζήτηση, που συντόνισε ο εκδότης του επαγγελματικού περιοδικού TTG, Ντάν Πιρς (Dan Pearce), συμμετείχαν η Ελένη Σκαρβέλη, η Διευθύντρια Marketing της Costa del Sol, Ρενέ Κάχλερ (Renée Kachler), ο Διευθυντής Πωλήσεων & MICE του Don Carlos Resort, Ραφαέλ Σόλερ (Rafael Soler), και ο ιδρυτής της συμβουλευτικής Terraverde Sustainability, Πάτρικ Ρίτσαρντς (Patrick Richards).

Η σύγκριση μεταξύ των προορισμών είναι αποκαλυπτική: η Costa del Sol υποδέχεται ετησίως αριθμό επισκεπτών συγκρίσιμο με το σύνολο των διεθνών αφίξεων της Ελλάδας. Παρά τα διαφορετικά τουριστικά μοντέλα που εφαρμόζει κάθε προορισμός, κοινός στόχος παραμένει η δημιουργία αξίας για επισκέπτες, τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις ταυτόχρονα.

Το ITT ιδρύθηκε το 1956 και συγκεντρώνει στελέχη από όλο το φάσμα της βρετανικής τουριστικής βιομηχανίας, από ταξιδιωτικούς οργανισμούς και αεροπορικές εταιρείες έως ξενοδοχεία, φορείς προώθησης προορισμών και εταιρείες τεχνολογίας. Το ετήσιο συνέδριό του θεωρείται από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του κλάδου στη χώρα.