Μετά τον Πειραιά, τα λιμάνια Κέρκυρας και Ηρακλείου φέρνουν τις περισσότερες εισπράξεις

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο ανά περιφέρεια

Όπως προκύπτει από την Έρευνα Συνόρων, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2024 διαμορφώθηκαν στα 20.591,7 εκατ. ευρώ.

Ο κύριος όγκος των εισπράξεων σε ποσοστό 89,7% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5.687,4 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Αττικής (4.750,9 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Κρήτης (4.568,7 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1.983,6 εκατ. ευρώ) και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1.486,0 εκατ. ευρώ). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Περιφέρεια Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 2.115,1 εκατ. ευρώ.

Τα μερίδια των λιμανιών στις αφίξεις

Το 2025 καταγράφηκαν 5.806 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (έναντι 5.308 αφίξεις το 2024). Οι συνολικές διανυκτερεύσεις επιβατών εκτός κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν το 2025 κατά 13,2% σε σύγκριση με το 2024 και διαμορφώθηκαν στις 14 εκατ. διανυκτερεύσεις, επηρεάζοντας θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από την κρουαζιέρα. Οι συνολικοί επιβάτες κρουαζιέρας εκτιμώνται σε 5,6 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12%.

Κυριότερο λιμάνι από πλευράς αφίξεων κρουαζιερόπλοιων είναι ο Πειραιάς, με συμμετοχή 14,9% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Μυκόνου και το λιμάνι της Σαντορίνης με 13,1% και 12,5% των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων αντιστοίχως.

Το 2025, οι συνολικές επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρας ανήλθαν σε 8,2 εκατ. έναντι 7,8 εκατ. επισκέψεων το 2024, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,5%. Από τη συμπληρωματική έρευνα κρουαζιέρας της ΤτΕ προέκυψε ότι το 80,8% των επιβατών ήταν διερχόμενοι (transit) επισκέπτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο 1,5 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια.

Οι 7 σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 90,4% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 81,1% των συνολικών επισκέψεων επιβατών.

Πηγή: ΤτΕ