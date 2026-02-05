Το Νυμφαίο είναι ένα ιστορικό παραδοσιακό χωριό του Νομού Φλώρινας, στη Δυτική Μακεδονία, χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 1.350 μέτρων στις πλαγιές του όρους Βίτσι. Θεωρείται ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα ορεινά χωριά της Ελλάδας, και έχει ανακηρυχθεί ως διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός.

Η ιστορία του Νυμφαίου ξεκινά από τον 14ο αιώνα, ενώ γνώρισε μεγάλη ακμή κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε έντονη οικονομική δραστηριότητα, κυρίως χάρη στους εμπόρους και αργυροχρυσοχόους του χωριού, πολλοί από τους οποίους δραστηριοποιήθηκαν σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Από αυτούς τους ευεργέτες χρηματοδοτήθηκαν Σχολεία, Εκκλησίες και επιβλητικά αρχοντικά, τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα…

