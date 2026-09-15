Υπάρχουν πόλεις που τις επισκέπτεσαι και πόλεις που σε ταξιδεύουν. Το Ρέθυμνο ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Στην καρδιά της Κρήτης, ανάμεσα στα Χανιά και το Ηράκλειο, η πόλη καταφέρνει να συνδυάζει μοναδικά την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη θάλασσα και τον αυθεντικό κρητικό χαρακτήρα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που δύσκολα συναντά κανείς αλλού.

Η βόλτα στο Ρέθυμνο ξεκινά ουσιαστικά από την Παλιά Πόλη, έναν από τους καλύτερα διατηρημένους ιστορικούς οικισμούς της Κρήτης. Εδώ, τα στενά καλντερίμια οδηγούν σε μικρές πλατείες, παλιά αρχοντικά, βενετσιάνικες πόρτες και κρυφές γωνιές. Η βενετσιάνικη αρχιτεκτονική συνυπάρχει με οθωμανικά στοιχεία, μαρτυρώντας τις διαφορετικές εποχές που πέρασε η πόλη.

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