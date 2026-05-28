Οι εκπρόσωποι της πορτογαλικής αεροπορικής εταιρίας TAP που ήρθαν στην Αθήνα για να παραβρεθούν στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκαν στα νέα τους καθημερινά δρομολόγια που θα συνδέουν την Πορτογαλία με την Ελλάδα.

Η Αθήνα είναι ένας προορισμός που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Στην πρωτεύουσα της Ελλάδος η ιστορία «συναντά» τη σύγχρονη ζωή. Η ελληνική πρωτεύουσα γοητεύει τους επισκέπτες με τη μεγαλοπρεπή Ακρόπολη και τον εμβληματικό Παρθενώνα αλλά και τα μουσεία παγκόσμιας εμβέλειας.

Οι γραφικές γειτονιές, όπως η Πλάκα με τα καφέ και τα παραδοσιακά καταστήματα είναι τα αγαπημένα σημεία των τουριστών.

Ζωντανές αγορές, πανοραμική θέα και μια έντονη πολιτιστική ζωή συμπληρώνουν την εικόνα, καθιστώντας την Αθήνα έναν μοναδικό προορισμό για κάθε ταξιδιώτη.

Από την Αθήνα, οι επισκέπτες μπορούν να ξεκινήσουν την εξερεύνηση κορυφαίων τουριστικών προορισμών της Ελλάδας, όπως οι Δελφοί με τον φημισμένο Ναό του Απόλλωνα, τα Μετέωρα, γνωστά για τα «αιωρούμενα» μοναστήρια τους. Μπορούν να επισκεφθούν κοντινά νησιά όπως η Ύδρα και η Αίγινα που είναι ιδανικά για μια μίνι- απόδραση και να απολαύσουν το μπάνιο τους στα καταγάλανα νερά.

Για την TAP η Αθήνα θεωρείται «στρατηγικός ευρωπαϊκός προορισμός». Συνδυάζει τον τουρισμό της πόλης με την ιστορία.

Η εταιρεία υπογράμμισε ότι η νέα γραμμή ενισχύει τη συνδεσιμότητα Ελλάδας–Πορτογαλίας όλο τον χρόνο και ανοίγει περισσότερες ανταποκρίσεις μέσω Λισαβόνας προς Βραζιλία, Βόρεια και Νότια Αμερική.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον στόλο νέας γενιάς Airbus NEO. Οι υπεύθυνοι της εταιρίας ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη προσφέρουν καλύτερη κατανάλωση καυσίμου και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.

Οι πτήσεις μεταξύ των πρωτευουσών της Πορτογαλίας και της Ελλάδας θα εκτελούνται με αεροσκάφη Airbus A320neo κατά τους θερινούς μήνες και με Embraer E190 κατά τη χειμερινή περίοδο της IATA.

Από το αεροδρόμιο Humberto Delgado, οι πτήσεις θα αναχωρούν στις 21:30 κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με άφιξη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στις 03:40 (π.μ.) της επόμενης ημέρας. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι αναχωρήσεις από την Αθήνα θα πραγματοποιούνται στις 04:40 κάθε Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με άφιξη στη Λισαβόνα στις 07:15 (τοπική ώρα).

Τα εισιτήρια μετ’ επιστροφής μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας διατίθενται στο www.flytap.com, καθώς και μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων, με τιμές που ξεκινούν από €119, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων.

Η TAP Air Portugal είναι η κορυφαία αεροπορική εταιρεία της Πορτογαλίας και από το 2005 είναι μέλος της Star Alliance.