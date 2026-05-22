Το νέο της δρομολόγιο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ATH) προς το Dallas Fort Worth International Airport (DFW) ανακοίνωσε η American Airlines. Μάλιστα σήμερα το μεσημέρι στις 14.00 ξεκίνησε η πρώτη της πτήση. Έτσι με το νέο δρομολόγιο προς το DFW θα ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας στην Αθήνα. Η American Airlines για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο θα περιλαμβάνει έως και 35 πτήσεις εβδομαδιαίως στην περίοδο αιχμής προς πέντε κόμβους στις ΗΠΑ, με καθημερινή σύνδεση προς Charlotte (CLT), Philadelphia (PHL), Chicago (ORD), New York (JFK) και DFW.

Το δρομολόγιο θα πραγματοποιείται έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, με αεροσκάφη Boeing 777-300, χωρητικότητας 304 επιβατών, και Boeing 777-200, χωρητικότητας 273 επιβατών.

Σήμερα το μεσημέρι το Διεθνές Αεροδρόμιο για να γιορτάσει την πρώτη πτήση της American Airlines προς Dallas ετοίμασε μια μικρή γιορτή που περιείχε εκτός των άλλων και ορχήστρα ειδικά για την περίπτωση.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα με την έναρξη της νέας σύνδεσης Αθήνα – Dallas Fort Worth», δήλωσε η Sophia Philis Ortiz, VP – Phoenix Operations της American Airlines. Και συνέχισε:

«Το νέο αυτό δρομολόγιο συμπληρώνει την υφιστάμενη δραστηριότητά μας στην Αθήνα και διευρύνει τη συνδεσιμότητα με τον μεγαλύτερο κόμβο μας. Ως Αμερικανίδα πρώτης γενιάς, με στενούς οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που εκπροσωπώ την American Airlines στη σημερινή πρώτη πτήση».

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών δήλωσε λίγο πριν αναχωρήσει η πρώτη πτήση για το Dallas:

«Η έναρξη της νέας σύνδεσης μεταξύ της Αθήνας και του Ντάλας αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!. Μαζί με τα επιτυχημένα εποχικά δρομολόγια από/προς τη Σάρλοτ, τη Νέα Υόρκη/JFK, το Σικάγο και τη Φιλαδέλφεια, η νέα σύνδεση με το Dallas προσφέρει στους ταξιδιώτες επιπλέον επιλογές με το κορυφαίο προϊόν της American Airlines.

Η αγορά των Η.Π.Α. συνεχίζει να επιδεικνύει εντυπωσιακή ανάπτυξη στην Αθήνα, παραμένοντας σταθερά στην πρώτη θέση μεταξύ των πιο σημαντικών και δημοφιλών αγορών μας. Θα θέλαμε να ευχηθούμε στον αεροπορικό συνεργάτη μας μια εξαιρετικά επιτυχημένη θερινή σεζόν και να επιβεβαιώσουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας για την υποστήριξη των αναπτυξιακών σχεδίων της American Airlines από και προς την Αθήνα».

Με το νέο αυτό δρομολόγιο, η εταιρεία θα αυξήσει τις πτήσεις της στην Αθήνα κατά 25% και τη διαθέσιμη χωρητικότητα θέσεων κατά 30%, σε σύγκριση με τη θερινή περίοδο του 2025.