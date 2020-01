Red Bull Can You Make It? 2020: Επιβιώνοντας χωρίς λεφτά στην Ευρώπη!

Δες τις 6 χρήσιμες συμβουλές που θα κάνουν τη ζωή σου στο Red Bull Can You Make It? 2020 ευκολότερη!

Το Red Bull Can You Make It? επιστρέφει για μια ακόμα χρονιά έτοιμο να σου χαρίσει την περιπέτεια της ζωής σου! Η πρόκληση φέτος είναι ακόμα μεγαλύτερη αφού 200 ομάδες (οι δύο από την Ελλάδα) θα κληθούν να ξεκινήσουν από μία ευρωπαϊκή πόλη (Άμστερνταμ, Βουδαπέστη, Μιλάνο, Βαρκελώνη, Κοπεγχάγη) και να φτάσουν στο Βερολίνο. Στη διάθεσή τους θα έχουν μία βδομάδα και 24 κουτάκια Red Bull τα οποία θα αποτελούν και τη μοναδική νομισματική τους μονάδα!

Οι παίκτες θα πρέπει να ανταλλάξουν τα κουτάκια που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τη διαμονή, τη μετακίνηση, ακόμα και την τροφή τους! Αν σε τρομάζουν όμως όλα αυτά, έχουμε και καλά νέα: αφ’ ενός θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν επιπλέον κουτάκια φέρνοντας εις πέρας διάφορες δοκιμασίες και αφ’ ετέρου έχουμε προνοήσει ώστε οι ελληνικές ομάδες να έχουν ένα μικρό… προβάδισμα, προσφέροντάς τους απλόχερα ορισμένες έξυπνες συμβουλές.

