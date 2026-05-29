Η United ξεκίνησε να εξυπηρετεί από το 2016 την Ελλάδα κυρίως με θερινές εποχικές πτήσεις. Σήμερα, η αεροπορική εταιρεία πραγματοποιεί καθημερινές εποχικές πτήσεις από την Αθήνα προς Νιούαρκ/Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον D.C. και Σικάγο O’Hare.

Σε απόσταση μόλις 23 χιλιομέτρων από το Μανχάταν, το Newark Liberty International Airport προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε πολλά σημεία της πόλης, μεταξύ άλλων μέσω της υπηρεσίας AirTrain προς τον σταθμό New York Penn Station στο midtown Manhattan, με διάρκεια διαδρομής μικρότερη των 30 λεπτών.

Κατά τη θερινή περίοδο του 2026, η United θα εξυπηρετεί περισσότερους από 160 προορισμούς σε 48 χώρες από το Νιούαρκ. Ο κόμβος της United στο Νιούαρκ αποτελεί τη μεγαλύτερη διατλαντική πύλη της εταιρείας, με προγραμματισμένες πτήσεις προς 41 προορισμούς στην Ευρώπη, την Ινδία, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Γροιλανδία.

Η United Airlines έχει επεκτείνει τον χώρο εστίασης του United Polaris lounge στο Newark Liberty International Airport, προσφέροντας περισσότερες επιλογές καθισμάτων, αναβαθμισμένη γαστρονομική εμπειρία και θέα στον ορίζοντα της Νέας Υόρκης.

Δέκα χρόνια πτήσεις

Η United Airlines γιορτάζει 10 χρόνια καθημερινής απευθείας εποχικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Νιούαρκ/Νέας Υόρκης.

Από την πρώτη πτήση, τον Μάιο του 2016, που αποτέλεσε και την πρώτη σύνδεση της United από την Ελλάδα, η αεροπορική εταιρεία έχει μεταφέρει περισσότερους από 830.000 επιβάτες και πάνω από 12.250 τόνους φορτίου, σε περισσότερες από 3.500 πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Νιούαρκ/Νέας Υόρκης. Η ετήσια προσφορά θέσεων της United μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 500% από το 2016, με την προσθήκη καθημερινών εποχικών πτήσεων προς Ουάσινγκτον D.C. και Σικάγο O’Hare.

Για το καλοκαίρι του 2026, η United προσφέρει τρεις καθημερινές πτήσεις από την Αθήνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με απευθείας συνδέσεις προς τους κόμβους της στο Νιούαρκ/Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον D.C. και το Σικάγο O’Hare.

Όλες οι πτήσεις της United από την Ελλάδα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν United Polaris, United Premium Plus και United Economy, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων United Economy Plus, με περισσότερο χώρο για τα πόδια και αυξημένο προσωπικό χώρο.

Ο Amit Badiani, Head of Africa and Offline Europe Sales, United Airlines δήλωσε:

«Είμαστε περήφανοι που γιορτάζουμε 10 χρόνια πτήσεων μεταξύ Αθήνας και Νιούαρκ/Νέας Υόρκης. Η σημαντική αυτή επέτειος υπογραμμίζει τη σταθερή μας δέσμευση απέναντι στους πελάτες μας στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη γραμμή δεν προσφέρει μόνο απευθείας πρόσβαση στο Νιούαρκ/Νέα Υόρκη, αλλά και δυνατότητα σύνδεσης με περισσότερους από 100 προορισμούς στην αμερικανική ήπειρο, μέσω του κόμβου μας στο Νιούαρκ».

H Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών δήλωσε για τα δέκα χρόνια συνεργασίας:

«Με ιδιαίτερη χαρά γιορτάζουμε μαζί με τη United Airlines τα 10 χρόνια απευθείας συνδέσεων μεταξύ Αθήνας και Newark/Νέας Υόρκης. Από το 2016, η United αποτελεί έναν πολύτιμο αεροπορικό συνεργάτη για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, υποστηρίζοντας σταθερά την ισχυρή και αυξανόμενη ζήτηση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, μίας από τις πιο δυναμικές και διαχρονικά επιτυχημένες αγορές μας. Σήμερα, με τρεις καθημερινές πτήσεις από την Αθήνα προς Newark/Νέα Υόρκη, Washington D.C. και Chicago O’Hare, η United ενισχύει περαιτέρω την υπερατλαντική μας διασυνδεσιμότητα και προσφέρει στους επιβάτες ακόμη περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές σε όλη την αμερικανική αγορά, με το εξαιρετικό προϊόν της. Ευχαριστούμε θερμά τη United για τη διαχρονική ψήφο εμπιστοσύνης της στην αγορά της Αθήνας και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να παραμείνουμε…«UNITED» στη στήριξη των αναπτυξιακών σχεδίων της εταιρείας από και προς την Αθήνα».

Η εποχική σύνδεση της United από την Αθήνα προς το Νιούαρκ/Νέα Υόρκη πραγματοποιείται με αεροσκάφη Boeing 787-10, τα οποία διαθέτουν 44 θέσεις United Polaris business class, πλήρως ανακλινόμενες σε οριζόντια θέση, 21 θέσεις United Premium Plus premium economy, 54 θέσεις Economy Plus και 199 θέσεις κανονικής οικονομικής θέσης.

Η United Polaris business class προσφέρει μια premium ταξιδιωτική εμπειρία που δίνει προτεραιότητα στη χαλάρωση και την άνεση, με ποιοτικό γεύμα κατά τη διάρκεια της πτήσης, προϊόντα περιποίησης από την Perricone MD και τη Saks Fifth Avenue, καθώς και πλήρως ανακλινόμενα καθίσματα σε οριζόντια θέση, με απευθείας πρόσβαση στον διάδρομο από κάθε θέση.

Η United Premium Plus διαθέτει ευρύχωρο κάθισμα, με περισσότερο χώρο για τα πόδια, μεγαλύτερο πλάτος και μεγαλύτερη ανάκλιση σε σχέση με τις θέσεις της Economy Plus ή της οικονομικής θέσης, καθώς και amenity kit, κουβέρτα Saks Fifth Avenue και άνετο μαξιλάρι.

Η United Economy Plus προσφέρει περισσότερο χώρο για τα πόδια και αυξημένο προσωπικό χώρο. Οι θέσεις βρίσκονται κοντά στο μπροστινό μέρος της καμπίνας οικονομικής θέσης, προσφέροντας επιπλέον το πλεονέκτημα ταχύτερης εξόδου από το αεροσκάφος κατά την άφιξη. Οι θέσεις Economy Plus είναι διαθέσιμες σε όλες τις διατλαντικές πτήσεις.

Η United Economy προσφέρει δωρεάν γεύμα, αναψυκτικά, χυμούς, μπίρα και κρασί, τσάι, καφέ και ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στα περισσότερα αεροσκάφη, τα καθίσματα διαθέτουν ρυθμιζόμενο προσκέφαλο και προσωπικό σύστημα ψυχαγωγίας on demand.

Η United στην Ελλάδα

Οι πελάτες της United στην Ελλάδα μπορούν να πραγματοποιούν κρατήσεις μέσω του united.com ή επικοινωνώντας με το τμήμα κρατήσεων της United, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00, στο 00-800-441-4-3592 χωρίς χρέωση, στο 2103-00-2697 για χρήστες κινητής τηλεφωνίας ή μέσω του ταξιδιωτικού τους πράκτορα.