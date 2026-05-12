Στον φετινό Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM, 2.000 μαθητές έδειξαν στην πράξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια τεχνολογική τάση, αλλά ένα εργαλείο που μπορεί να υπηρετήσει τον άνθρωπο, την κοινωνία και την καθημερινότητα.

Με θέμα «Από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη», ο τελικός του διαγωνισμού ανέδειξε εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές από μαθητές όλων των ηλικιών. Τον διαγωνισμό διοργάνωσε ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης STEM Education, με στρατηγικό συνεργάτη για 12η συνεχή χρονιά την COSMOTE TELEKOM.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στην τεχνολογική αρτιότητα των έργων. Εκείνο που ξεχώρισε ήταν ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά προσέγγισαν πραγματικά προβλήματα. Στον διαγωνισμό διακρίθηκαν συνολικά 95 ρομποτικές εφαρμογές μαθητών, οι οποίες, με τη χρήση του ΑΙ, δίνουν απαντήσεις σε σύνθετες προκλήσεις και ανοίγουν δρόμους για ένα πιο έξυπνο, βιώσιμο και ανθρώπινο μέλλον. Στις εφαρμογές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Προτάσεις για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που μεταμορφώνονται για να προσαρμοστούν στα ειδικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών τους.

Εναέρια συστήματα αυτόματης διαχείρισης μεταφοράς αγαθών στους κατοίκους των Ελληνικών Νησιών.

Πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης αγροτικής παραγωγής με γνώμονα τη μείωση κόστους και την άριστη ποιότητα προϊόντων.

Αυτό είναι ίσως και το πιο αισιόδοξο μήνυμα του διαγωνισμού: η νέα γενιά δεν αντιμετωπίζει την τεχνολογία με φόβο, αλλά με κριτική σκέψη, φαντασία και διάθεση προσφοράς.

Ο κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability και Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ, κατά τον χαιρετισμό του στον διαγωνισμό, δήλωσε: «Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Είχα την ευκαιρία να δω από κοντά πολλές από τις ρομποτικές εφαρμογές των μαθητών και εντυπωσιάστηκα από τη φαντασία, τη γνώση και την κρίση των παιδιών. Το φετινό θέμα για το ΑΙ ήταν εξαιρετικά επίκαιρο και στην COSMOTE TELEKOM το γνωρίζουμε καλά. Έχουμε ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή λειτουργία μας, έχουμε φέρει το ΑΙ στα χέρια των πελατών μας, μέσα από την πλατφόρμα Magenta AI, και προσφέρουμε ένα πορτφόλιο με σύγχρονες ΑΙ λύσεις για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το ΑΙ σηματοδοτεί μία νέα εποχή και αποτελεί εφόδιο για το μέλλον.»

Από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Σομαλακίδης, Πρόεδρος του STEM Education, δήλωσε: «Ο τελικός του διαγωνισμού αναδεικνύει τη δύναμη του STEM να εμπνέει, να καλλιεργεί δεξιότητες και να φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στην τεχνολογία, μέσα από τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, που στηρίζουν τα παιδιά τους σε αυτή τη διαδρομή. Στόχος μας η εισαγωγή της μεθοδολογίας STEM και των νέων τεχνολογιών στις Φυσικές Επιστήμες σε συνεργασία με το στρατηγικό συνεργάτη μας COSMOTE TELEKOM. Για αυτό έχουμε δημιουργήσει και το portal https://portal.stem.edu.gr/».

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, μαθαίνουμε και επικοινωνούμε, τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Γιατί δείχνουν ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Είναι να μάθουν να την αξιοποιούν με υπεύθυνο τρόπο, και, τελικά, να τη θέτουν στην υπηρεσία του ανθρώπου.