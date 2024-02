Στη δημοσιότητα βγήκαν εικόνες, που απεικόνιζαν τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη, οι οποίες δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη (Al).

Ο διαβόητος δολοφόνος ιερόδουλων του 19ου αιώνα ήταν ένας «τολμηρός κύριος με μια σκοτεινά γοητευτική, αλλά και άγρια ενέργεια».

Αυτά τα επικίνδυνα σχέδια προέρχονται από τον Jeff Leahy, έναν μακροχρόνιο λάτρη του Ripper από το Carmarthen της Ουαλίας, ο οποίος δημιούργησε μια μίνι σειρά για τον δολοφόνο και έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας τις παραδόσεις γύρω από έναν από τους πιο διαβόητους κακούς της ιστορίας.

Jack the Ripper’s face finally revealed — here’s what AI thinks the notorious killer looked like https://t.co/IIpl4pewOW pic.twitter.com/zpDx8UcdTc

— New York Post (@nypost) February 17, 2024

