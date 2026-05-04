Η εφαρμογή «Chronos» γεφυρώνει το χάσμα χιλιάδων ετών, επιτρέποντας στους επισκέπτες του Ιερού Βράχου στην Ακρόπολη να δουν τα μνημεία στην αρχική τους μορφή, μέσω επαυξημένης πραγματικότητας.

Η Ακρόπολη των Αθηνών, το παγκόσμιο σύμβολο του κλασικού πολιτισμού, εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Χάρη στη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την COSMOTE, η τεχνολογία αιχμής τίθεται στην υπηρεσία της ιστορίας, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία: τη δυνατότητα να «δουν» τον Παρθενώνα και τα υπόλοιπα μνημεία ακριβώς όπως ήταν στην αρχαιότητα.

Η εφαρμογή «Chronos» ως ψηφιακός ξεναγός

Η πρωτοποριακή εφαρμογή «Chronos» χρησιμοποιεί τεχνολογίες Επαυξημένης (AR) και Εικονικής Πραγματικότητας (VR) για να αναπαραστήσει με επιστημονική ακρίβεια τα μνημεία του Ιερού Βράχου. Οι χρήστες, στρέφοντας απλώς το κινητό ή το tablet τους προς τον Παρθενώνα, το Ερέχθειο ή τα Προπύλαια, βλέπουν στην οθόνη τους τα κτήρια ολοκληρωμένα, με τα χρώματα, τα αγάλματα και τις λεπτομέρειες που έχουν χαθεί στο πέρασμα των αιώνων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ψηφιακή αναπαράσταση του εσωτερικού του Παρθενώνα, όπου δεσπόζει το περίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου, έργο του Φειδία, το οποίο σήμερα σώζεται μόνο μέσα από περιγραφές.

Τεχνολογία 5G και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η επιτυχία του εγχειρήματος βασίζεται στις υψηλές ταχύτητες του δικτύου 5G, που επιτρέπουν την ταυτόχρονη και απρόσκοπτη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων. Επιπλέον, η εφαρμογή ενσωματώνει έναν ψηφιακό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη, την «Κλειώ», η οποία απαντά σε ερωτήσεις των επισκεπτών σε πραγματικό χρόνο, λειτουργώντας ως ένας προσωπικός, διαδραστικός ξεναγός.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι ότι καθιστά την Ακρόπολη προσβάσιμη σε όλους, ανεξάρτητα από τη φυσική τους παρουσία στον χώρο. Άτομα με κινητικά προβλήματα ή χρήστες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μπορούν να περιηγηθούν ψηφιακά στον Ιερό Βράχο, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα του μνημείου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Νέα σελίδα για τον πολιτιστικό τουρισμό

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έχει επισημάνει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αναβαθμίζουν σημαντικά το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας, συνδυάζοντας την κλασική κληρονομιά με τη σύγχρονη καινοτομία. Η Ακρόπολη δεν είναι πλέον μόνο ένας χώρος με ερείπια που απαιτούν φαντασία για να κατανοηθούν, αλλά ένα ζωντανό μάθημα ιστορίας που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια του σύγχρονου θεατή.

Η εφαρμογή «Chronos» είναι διαθέσιμη δωρεάν, αποδεικνύοντας ότι όταν η τεχνολογία συναντά τον πολιτισμό, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πραγματικά μεγαλειώδες.

