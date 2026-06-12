Μια ασυνήθιστη διαμαρτυρία έλαβε χώρα έξω από το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, με πρωταγωνιστή ένα τεράστιο ομοίωμα του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ. Ακτιβιστές τοποθέτησαν στο σημείο μια φουσκωτή κούκλα ύψους 12 μέτρων (40 ποδών) που απεικονίζει τον Μασκ, τραβώντας τα βλέμματα των περαστικών και των μέσων ενημέρωσης.

Το νόημα πίσω από το ομοίωμα του Μασκ

Oι ακτιβιστές τοποθέτησαν την θεόρατη κούκλα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης που του ανήκει, το Grok. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Wired, η πρωτότυπη αυτή ενέργεια διοργανώθηκε με σκοπό να επιστηθεί η προσοχή των επενδυτών στους κινδύνους που φέρεται να θέτει η Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικότερα το Grok. Το ομοίωμα του Μασκ ήταν περιτριγυρισμένο από μαύρα πανό, τα οποία έγραφαν ότι «Ο Grok φτιάχνει παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη» και «Η SpaceX κατέχει το Grok».

Οι κατηγορίες αυτές σχετίζονται άμεσα με το εργαλείο δημιουργίας εικόνων του συγκεκριμένου chatbot, το οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα φέτος για την παραγωγή μιας πλημμύρας σεξουαλικών εικόνων ανηλίκων.

Σιωπηλή διαμαρτυρία

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στην καρδιά της Νέας Υόρκης, μασκοφόροι ακτιβιστές στέκονταν κοντά στο σημείο και μοίραζαν φυλλάδια με πρόσθετες πληροφορίες στους περαστικούς. Ωστόσο, επέλεξαν να κρατήσουν σιωπηλή στάση και δεν προχώρησαν σε δηλώσεις προς τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν το γεγονός.

Μέχρι στιγμής, ο Ίλον Μασκ δεν έχει προχωρήσει σε κανένα επίσημο σχόλιο ή τοποθέτηση μέσω της πλατφόρμας του, X (πρώην Twitter), σχετικά με το περιστατικό και τις επικρίσεις που δέχεται.

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