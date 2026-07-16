Σε ένα ιστορικό ορόσημο για την επιστήμη και την τεχνολογία, δύο ανθρωποειδή ρομπότ πραγματοποίησαν για πρώτη φορά χειρουργική επέμβαση σε ζωντανό ασθενή, ανοίγοντας τον δρόμο για το μέλλον της τηλεϊατρικής σε ακραίες συνθήκες.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο (UC San Diego) επιστράτευσαν δύο ρομπότ Unitree G1 χαμηλού κόστους, τα οποία ελέγχονταν εξ αποστάσεως από έμπειρους χειρουργούς, για να φέρουν σε πέρας μια λαπαροσκοπική αφαίρεση χολής σε ένα γουρούνι.

Παρά τις τεχνικές προκλήσεις που καταγράφονται στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, η επιτυχία του πειράματος αποδεικνύει ότι η εποχή που οι επεμβάσεις θα γίνονται στο διάστημα ή σε απομονωμένες βάσεις της Ανταρκτικής δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία.

Βίντεο δείχνουν τα ανθρωποειδή ρομπότ να χειρουργούν:

Ένα ιστορικό χειρουργείο με Unitree G1

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε δύο εμπορικά διαθέσιμα ρομπότ Unitree G1, των οποίων το κόστος ξεκινά από λιγότερο από 20.000 δολάρια. Πρόκειται για σχετικά μικρόσωμα ανθρωποειδή, με ύψος 1,2 έως 1,5 μέτρα και βάρος περίπου 32 κιλά.

Τα ρομπότ, εξοπλισμένα με ρομποτικά χέρια Dex3 που διαθέτουν τρία αρθρωτά δάχτυλα και αυξημένη κινητικότητα στους καρπούς και τη μέση, κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (αφαίρεση της χοληδόχου κύστης) σε ένα γουρούνι.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, τα ανθρωποειδή εκτέλεσαν με επιτυχία όλα τα κρίσιμα βήματα:

Ανατομή και αφαίρεση ιστού γύρω από την περιοχή.

γύρω από την περιοχή. Εφαρμογή χειρουργικών κλιπ για την αποφυγή αιμορραγίας.

για την αποφυγή αιμορραγίας. Ασφαλή εξαγωγή της χοληδόχου κύστης.

Για την ασφάλεια του ζώου, τα ρομπότ ήταν στερεωμένα σε ειδικά συστήματα στήριξης ώστε να αποφευχθεί τυχόν πτώση, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχονταν συνεχώς εξ αποστάσεως (teleoperation) από έμπειρους ανθρώπους χειρουργούς.

«Τα ανθρωποειδή ρομπότ προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες, ειδικά για την υποβοήθηση χειρουργικών επεμβάσεων», εξήγησαν οι ερευνητές στην παρουσίαση του έργου τους στο GitHub.

Unitree G1 εναντίον da Vinci: Η πρόκληση της ακρίβειας

Μέχρι σήμερα, τα ρομποτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις χειρουργικές αίθουσες είναι εξειδικευμένες, σταθερές πλατφόρμες σχεδιασμένες αποκλειστικά για αυτή τη δουλειά. Το επίπεδο ακρίβειας, ελέγχου και ασφάλειας που μπορούν να προσφέρουν τα ανθρωποειδή ρομπότ γενικής χρήσης σε τόσο λεπτές επεμβάσεις παρέμενε ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Το Unitree G1 κατάφερε να ανταποκριθεί χάρη στα προηγμένα συστήματά του, όπως ο αισθητήρας 3D LiDAR και οι κάμερες βάθους που επιτρέπουν την τρισδιάστατη χαρτογράφηση του πεδίου σε πραγματικό χρόνο.

Ωστόσο, οι επιστήμονες που δημοσίευσαν τη μελέτη στο έγκριτο περιοδικό Nature κρατούν χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές τεχνικές προκλήσεις.

Η ανθρώπινη παρέμβαση παραμένει ζωτικής σημασίας και η τεχνολογία χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη πριν εφαρμοστεί σε ανθρώπους. Μάλιστα, σημειώνουν ότι αν είχαν χρησιμοποιηθεί πιο εξελιγμένα μοντέλα, όπως το ρομπότ Neo της εταιρείας 1X, το οποίο διαθέτει χέρια με 25 βαθμούς ελευθερίας, η διαδικασία θα ήταν πολύ πιο εύκολη και ομαλή.

Παρά τις τρέχουσες δυσκολίες, το πείραμα αποδεικνύει ότι ο στόχος για παροχή ιατρικής φροντίδας σε περιοχές όπου δεν υπάρχει φυσική παρουσία γιατρού είναι πλέον εφικτός.

Οι ερευνητές οραματίζονται ένα μέλλον όπου ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούν να εκτελέσουν επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις σε ακραία περιβάλλοντα. Κάποια από αυτά τα περιβάλλοντα θα μπορούσαν να είναι ερευνητικοί σταθμοί στην Ανταρκτική, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) ή ακόμη και μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.