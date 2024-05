Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024

«Η καταστροφή της ανθρώπινης εμπειρίας. Ευγενική προσφορά της Silicon Valley», έγραψε ο ηθοποιός Hugh Grant στο X.