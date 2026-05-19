Μία αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση και «ανακατεύει» την τράπουλα των συμμαχιών στη Silicon Valley έφερε στο φως η δημοσιογραφική έρευνα των Financial Times, που αποκαλύπτει πως με βάσει επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο ελληνοκυπριακής καταγωγής ερευνητής Ντέμης Χασάμπης (Demis Hassabis), συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind, υπήρξε ένας από τους πρώτους «επενδυτές» (angel investors) στην Anthropic, την εταιρεία που σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο άμεσους ανταγωνιστές της Google.

Η κίνηση αυτή, η οποία κρατήθηκε μυστική για χρόνια, αποκαλύπτει το περίπλοκο δίκτυο επένδυσης κεφαλαίων και προσωπικών σχέσεων που συνδέει τους κορυφαίους παίκτες στην κούρσα για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AGI).

Το παρασκήνιο της επένδυσης και η «σχέση θαυμασμού»

Η Anthropic, γνωστή στο ευρύ κοινό για το προηγμένο γλωσσικό μοντέλο Claude, ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της OpenAI (των αδελφών Amodei) που αποχώρησαν λόγω διαφωνιών για την ασφάλεια και την εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας.

Όπως αποκαλύπτεται, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι (Dario Amodei), έβλεπε ανέκαθεν τον Χασάμπη ως πρότυπο και μέντορα στον χώρο της τεχνολογίας. Η κοινή τους φιλοσοφία για την ανάγκη ανάπτυξης μιας «ασφαλούς και ηθικής» Τεχνητής Νοημοσύνης φαίνεται πως ώθησε τον επικεφαλής της DeepMind να στηρίξει οικονομικά, σε προσωπικό επίπεδο, τα πρώτα βήματα της νεοσύστατης τότε εταιρείας, αποκτώντας ένα μερίδιο μετοχών που μέχρι σήμερα δεν είχε δηλωθεί επίσημα.

Τα δισεκατομμύρια της Google

Η αποκάλυψη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς τις τρέχουσες εταιρικές ισορροπίες. Η Anthropic έχει εξελιχθεί σε έναν «μονόκερο» παγκόσμιας εμβέλειας, με την αποτίμησή της να εκτοξεύεται πρόσφατα στα 900 δισεκατομμύρια δολάρια, έπειτα από έναν νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 30 δισεκατομμυρίων.

Η μεγάλη ειρωνεία έγκειται στο γεγονός ότι, σε εταιρικό επίπεδο, η ίδια η Google (μητρική της DeepMind του Χασάμπη) έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια δισεκατομμύρια δολάρια στην Anthropic, στο πλαίσιο στρατηγικών συνεργασιών για τη χρήση των υπηρεσιών cloud. Έτσι, ο Χασάμπης βρέθηκε να κατέχει μετοχές μιας εταιρείας στην οποία ο εργοδότης του (η Google) έριχνε «ζεστό χρήμα», ενώ ταυτόχρονα τα δικά του εργαστήρια πάλευαν να την ξεπεράσουν σε τεχνολογικό επίπεδο.

Το δίκτυο της «Χρυσής Γενιάς» της AI

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χασάμπης στηρίζει εταιρείες πρώην συνεργατών του. Από το 2014, όταν πούλησε τη DeepMind στη Google έναντι 400 εκατομμυρίων λιρών, λειτουργεί ως επενδυτικός πυλώνας για τη λεγόμενη «χρυσή γενιά» της AI. Έχει χρηματοδοτήσει προσωπικά:

Την Inflection AI, που ιδρύθηκε από τον πρώην συνιδρυτή της DeepMind, Μουσταφά Σουλεϊμάν.

Την Ineffable Intelligence, του επί χρόνια στενού του συνεργάτη, Ντέιβιντ Σίλβερ.

Η περίπτωση της Anthropic, ωστόσο, αποδεικνύει ότι στην κορυφή της παγκόσμιας τεχνολογικής ελίτ, οι θεωρητικά «ορκισμένοι εχθροί» και ανταγωνιστές στα… χαρτιά, είναι συχνά στενά συνδεδεμένοι, μέσω προσωπικών συμμαχιών, κοινών οραμάτων και αλληλένδετων κεφαλαίων.