Η επιστροφή της «κάψουλας» Orion στη Γη δεν ήταν απλώς η ολοκλήρωση μιας ακόμη διαστημικής αποστολής, ήταν μια στιγμή με σαφές ιστορικό αποτύπωμα, που επαναφέρει τη φιλοδοξία της ανθρωπότητας να επιστρέψει στη Σελήνη.

Μετά από 25 ημέρες σε τροχιά γύρω από τον δορυφόρο του πλανήτη μας, η κάψουλα επέστρεψε με ασφάλεια και προσθαλασσώθηκε στον Ειρηνικό ωκεανό με απόλυτη ακρίβεια, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία που θα στηρίξει τις επόμενες επανδρωμένες αποστολές λειτουργεί όπως είχε σχεδιαστεί.

Η επιχείρηση ανάκτησης εξελίχθηκε ομαλά, με τις ομάδες εδάφους να ανακτούν την κάψουλα και το πλήρωμα χωρίς απρόοπτα.

Η επιτυχία της αποστολής δεν μετριέται μόνο στην ασφαλή επιστροφή των αστροναυτών, αλλά κυρίως στα δεδομένα που συλλέχθηκαν: από την αντοχή των υλικών κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα μέχρι τη συμπεριφορά των συστημάτων πλοήγησης και υποστήριξης ζωής.

Στην πραγματικότητα, κάθε τέτοια αποστολή αποτελεί ένα τεστ αντοχής για το ευρύτερο πρόγραμμα επιστροφής στη Σελήνη.

Η Orion έχει σχεδιαστεί ως το βασικό όχημα που θα μεταφέρει ανθρώπους πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης, ανοίγοντας τον δρόμο για αποστολές που θα στοχεύουν όχι μόνο σε σύντομες επισκέψεις, αλλά και σε πιο μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στο σεληνιακό περιβάλλον.

Η επιτυχής προσθαλάσσωση ενισχύει την εμπιστοσύνη τόσο των επιστημονικών ομάδων όσο και της πολιτικής ηγεσίας που χρηματοδοτεί το εγχείρημα.

Σε μια περίοδο όπου ο διεθνής ανταγωνισμός στο διάστημα εντείνεται, κάθε επιτυχημένο βήμα αποκτά διπλή σημασία: τεχνολογική και γεωπολιτική.

Τα επόμενα στάδια περιλαμβάνουν πιο σύνθετες επανδρωμένες αποστολές, με στόχο την επιστροφή ανθρώπου στη Σελήνη μέσα στα επόμενα χρόνια.