Τα αποτελέσματα μιας έρευνας που ξεκίνησε εδώ και καιρό παρουσίασε η ομάδα της METRICA AE στο συνέδριο D4G – 1st Workshop on Data science for GNSS Remote Sensing το οποίο πραγματοποιήθηκε 13 – 15 Ιουνίου 2022 από το ερευνητικό κέντρο GFZ- German Research Center for Geosciences στο Πότσνταμ της Γερμανίας...

Περισσότερα στο idrones.gr