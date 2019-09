Σε ένα ζωντανό ανοικτό οικοσύστημα καινοτομίας, με επίκεντρό του τον πολίτη, μετατρέπεται η Θεσσαλονίκη

Σε ένα "ζωντανό" ανοικτό οικοσύστημα καινοτομίας που τοποθετεί τους πολίτες και τις ανάγκες τους στο επίκεντρό του, μετατρέπεται από αύριο και μέχρι τις 5/9 η Θεσσαλονίκη, με τη διενέργεια 40 "ζωντανών εργαστηρίων", που γίνονται στο πλαίσιο της 10ης διεθνούς συνάντησης OpenLivingLabDays 2019.

Η διεθνής αυτή συνάντηση γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη διάρκειά της θα δώσουν δυναμικό "παρών", περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες, από 37 χώρες που δραστηριοποιούνται ερευνητικά σε τομείς όπως είναι οι νέες τεχνολογίες, η υγεία, οι έξυπνες πόλεις, η γεωργία, η εκπαίδευση και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Εργαστήρια αγροδιατροφής στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Κοινωνικής Καινοτομίας (social innovation) στην κοινότητα καινοτομίας του OKThess, παραδείγματα "έξυπνων" πόλεων στα "ζωντανά εργαστήρια" στο Δήμο Θεσσαλονίκης, συζητήσεις στο Τελλόγλειο, στο Νόησις, εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας στο Ινστιτούτο Μεταφορών του ΙΜΕΤ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης είναι μερικά από τα "ζωντανά εργαστήρια" που θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται από αύριο στη Θεσσαλονίκη.

«Η φιλοσοφία πίσω από το να διοργανώνουμε το συνέδριο κάθε χρόνο σε διαφορετικό μέρος είναι να αφήνουμε στις διαφορετικές αυτές κοινωνίες το αποτύπωμα μας. Θέλουμε κάθε τοπική κοινωνία να έχει την ευκαιρία να αποκτάει εμπειρία πάνω σε αυτό που αποκαλούμε "ζωντανά εργαστήρια", επισήμανε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου η πρόεδρος του "Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων", Zsuzsanna Bodi. Επισήμανε ότι ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής της πόλης που θα διεξαχθεί η διεθνής αυτή συνάντηση, συμπεριλαμβάνονται η αφοσίωση της ομάδας στη μεθοδολογία και η επίδραση που αυτή μπορεί να έχει στην τοπική κοινωνία.

«Η ομάδα μας δουλεύει στη συνδημιουγία και συνδιοργάνωση του Open Living Lab Days. Ύστερα από χρόνια έρευνας και εμπειρίας, φτάσαμε σ ένα σημείο που αναγνωρίζεται το έργο μας από την ευρωπαϊκή κοινότητα», επισήμανε ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του living lab του ΑΠΘ και ένας εκ των διοργανωτών του συνεδρίου Ευδόκιμος Κωνσταντινίδης.

Για τη νέα "αποστολή" της ΕΕ, που αφορά τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με άξονα τον άνθρωπο και το κλίμα, μίλησε από την πλευρά του οHead of Unit D2 Future Urban and Mobility Systems - DG RTD, Jean-François Aguinaga, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο της 10ης διεθνούς συνάντησης στη Θεσσαλονίκη, θα συναντηθούν για πρώτη φορά 120 ειδικοί για το συγκεκριμένο προτζεκτ. Υπενθύμισε ότι το 2014 η ΕΕ επένδυσε περισσότερα από 3 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ανθρωποκεντρικής καινοτομίας στο αστικό περιβάλλον.

Από την πλευρά του ο Chairperson of ENoLL, Associate Director at Computer Vision Centre and Associate Professor at UAB. Co-Founder of the Library Living Lab, Fernando Vilariño, επισήμανε ότι το δίκτυο του OpenLivingLab Days,διαθέτει 460 ζωντανά εργαστήρια και στο πλαίσιο αυτό δήλωσε την ικανοποίησή του που "καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα».

Ο συντονιστής του ζωντανού εργαστηρίου του ΑΠΘ, καθηγητής, Πάνος Μπαμίδης, σε δηλώσεις του επισήμανε ότι το "ζωντανό εργαστήριο" του πανεπιστημίου έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός "έξυπνου" συμβούλου, ενός καινοτόμου τεχνολογικού προϊόντος που απευθύνεται σε ηλικιωμένους και το οποίο προβάλλει πληροφορίες σε διάφορη μέρη του σπιτιού βοηθώντας τους στη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων. Ο βοηθός αυτός θα μπει πιλοτικά σε πέντε σπίτια ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη και μετά από έναν χρόνο, το 2021, θα μπορεί να κυκλοφορεί στην αγορά.

Τονίζεται, ότι η συνάντηση των εργαστηρίων με τη συμμετοχή και του κοινού θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του Thessaloniki Active & Healthy Ageing Living Lab (Thess-AHALL) του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ και την υποστήριξη της Ερευνητικής Μονάδας URENIO Research Unit του ΑΠΘ και του Ιδρύματος Γνώσης (OKFN Greece).