Τεχνολογία: Τι είναι ο σεξουαλικός εκβιασμός (sextortion) και πώς προστατεύουμε τους εφήβους

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ανησυχητική αύξηση των υποθέσεων σεξουαλικού εκβιασμού (sextortion), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ως στόχο εφήβους, σύμφωνα με την παγκόσμια εταιρία ψηφιακής ασφάλειας ESET. Πολλά από τα θύματα μπορεί να ντρέπονται να προχωρήσουν σε καταγγελία. Οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο διαδίκτυο.

Τι σημαίνει «Sextortion»

Sextortion is a CRIME.

Have you shared a private image or video of yourself? Is someone else threatening to share it?



If you are, or ever have been a target of #sextortion, you are not alone, and we can help: https://t.co/N47mUqZLNo pic.twitter.com/DhgIz05irF