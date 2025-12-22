Ασημένιο μετάλλιο στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής – World Robot Olympiad 2025 και 1η θέση στην Ευρώπη κατέκτησε η ελληνική αποστολή, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική της χώρας στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της καινοτομίας. Συνολικά οι ελληνικές ομάδες απέσπασαν 1 μετάλλιο και 2 διακρίσεις. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας μαθητών και εκπαιδευτικών μέσω του WRO Hellas, που αναπτύσσει την ενασχόληση με το STEM στην Ελλάδα με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE TELEKOM. Στη φετινή Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής με θέμα «Τα ρομπότ σύμμαχοι της Γης» συμμετείχαν περισσότερες από 560 ομάδες από 87 χώρες.

Το ασημένιο μετάλλιο έλαβε η ομάδα Project A.R.E.S στην κατηγορία Future Innovators Γυμνασίου, όπου οι Έλληνες μαθητές παρουσίασαν ένα αυτόνομο ρομποτικό εξερευνητικό όχημα με τεχνητή νοημοσύνη, που χαρτογραφεί το περιβάλλον και συλλέγει κρίσιμα δεδομένα για τη βιωσιμότητα της ανθρώπινης παρουσίας. Η λύση επικεντρώνεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης επιστημονικής κοινότητας: την εγκατάσταση ανθρώπινων βάσεων στον Άρη και τη Σελήνη. Το αυτόνομο ρομποτικό όχημα μειώνει την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης, επιταχύνει την έρευνα μέσω έξυπνης ανάλυσης δεδομένων και προτείνει ένα εφικτό μοντέλο μελλοντικών διαστημικών αποστολών.

«Η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν βρίσκεται στα χέρια της νέας γενιάς. Η επιτυχία της ελληνικής αποστολής στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής δείχνει πως τα παιδιά της Ελλάδας μπορούν να σταθούν επάξια στην παγκόσμια σκηνή της καινοτομίας αξιοποιώντας και την τεχνητή νοημοσύνη. Στην COSMOTE TELEKOM επενδύουμε στο STEM και στις ψηφιακές δεξιότητες, χτίζοντας μαζί με τον WRO Hellas μια Ψηφιακή Κοινωνία με προοπτική και ίσες ευκαιρίες για όλους» δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

«Η νέα αυτή διεθνής διάκριση αποδεικνύει τη συνέπεια, τη σκληρή δουλειά και το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων μαθητών. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους. Συνεχίζουμε με την ίδια δέσμευση να δίνουμε στους νέους τα εφόδια για να καινοτομήσουν και να ξεχωρίσουν διεθνώς μαζί με τον στρατηγικό συνεργάτη μας COSMOTE TELEKOM, που στηρίζει έμπρακτα αυτό το όραμα.» δήλωσε ο κ. Γιάννης Σομαλακίδης Πρόεδρος του WRO Hellas.

Διαχρονικά η Ελλάδα έχει κατακτήσει 11 μετάλλια και 22 διακρίσεις στις συμμετοχές της στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Η COSMOTE TELEKOM μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με τον WRO Hellas και τον φορέα STEM Education, υποστηρίζει για 11η χρονιά τους πανελλήνιους διαγωνισμούς και τους προκριματικούς που οδηγούν τις ελληνικές ομάδες στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής.

Έχοντας ως στρατηγική προτεραιότητα βιώσιμης ανάπτυξης τη δημιουργία μιας Ψηφιακής Κοινωνίας για όλους, η COSMOTE TELEKOM συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά, αναπτύσσοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των παιδιών, που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας του μέλλοντος.